сегодня



Вокалист NICKELBACK: «Тролли — наше всё!»



Chad Kroeger в рамках недавней беседы ответил на вопрос, как негативные комментарии влияют на NICKELBACK:



«Я говорю это уже много лет. Все недоброжелатели, все ненавистники, все герои клавиатуры даже не представляют, как сильно они поддерживают нас в прессе. Это уморительно. Те люди, которые хотели бы, чтобы мы ушли, если бы они действительно хотели, чтобы мы ушли, им нужно было просто заткнуться. Все те группы, которые появились с нами в одно время, исчезли, потому что никто ничего о них не говорил. Они просто исчезли. Но мы превратили эту негативную историю в позитивную. И сегодня мы с вами [cмеётся]».







+1 -0



( 1 ) просмотров: 188

