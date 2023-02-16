Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 95
*MEGADETH кинули автора обложки? 38
*Новое видео LIMP BIZKIT 34
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 34
*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 31
*Не упусти кассету METALLICA! 19
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда люди говорят, что я не умею петь,... 14
*JOE LYNN TURNER — о пандемии: «Правда выходит наружу» 13
*Вокалист IN FLAMES — об альбоме THE HALO EFFECT: «Не слушал ... 13
*OZZY OSBOURNE получил Грэмми за лучший альбом 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 95
*MEGADETH кинули автора обложки? 38
*Новое видео LIMP BIZKIT 34
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 34
*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 31
[= ||| все новости группы



*

Nickelback

*



16 фев 2023 : 		 Вокалист NICKELBACK: «Тролли — наше всё!»

19 янв 2023 : 		 Басист NICKELBACK: «Внутри NICKELBACK больше шуток про NICKELBACK, чем в мире»

8 янв 2023 : 		 Смогут ли музыканты NICKELBACK угадать песню

15 дек 2022 : 		 Почему так долго не было альбома NICKELBACK

12 дек 2022 : 		 Гитарист NICKELBACK об альбоме кавер-версий SLAYER

8 дек 2022 : 		 Басист NICKELBACK: «Хейтеры могут быть забавными»

5 дек 2022 : 		 Гитарист NICKELBACK: «Металлисты берегут свой жанр»

29 ноя 2022 : 		 Басист NICKELBACK: «Chad один из величайших авторов»

25 ноя 2022 : 		 Фронтмен NICKELBACK — о причинах ненависти к группе

22 ноя 2022 : 		 Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-богом»

21 ноя 2022 : 		 NICKELBACK отыграли первый за три года концерт

17 ноя 2022 : 		 Басист NICKELBACK: «Мы не будем делать то, чего не хотим»

16 ноя 2022 : 		 NICKELBACK попадут в КЗСМ

15 ноя 2022 : 		 Новая песня NICKELBACK

26 окт 2022 : 		 Новое видео NICKELBACK

5 окт 2022 : 		 Видео с текстом от NICKELBACK

15 сен 2022 : 		 Новое видео NICKELBACK

13 сен 2022 : 		 Фронтмен NICKELBACK — о новом материале: «Мы можем продолжать бесить людей десятилетиями»

7 сен 2022 : 		 Видео с текстом от NICKELBACK

5 сен 2022 : 		 NICKELBACK — о новом альбоме

2 сен 2022 : 		 Новый сингл NICKELBACK выйдет осенью

7 дек 2021 : 		 Вокалист NICKELBACK спел с Josh'ем Ramsay

12 окт 2021 : 		 NICKELBACK ответили на обвинения в плагиате

24 авг 2021 : 		 NICKELBACK обвиняют в плагиате

5 авг 2021 : 		 Басист NICKELBACK — о новом альбоме

12 фев 2021 : 		 Шанти от NICKELBACK
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист NICKELBACK: «Тролли — наше всё!»



zoom
Chad Kroeger в рамках недавней беседы ответил на вопрос, как негативные комментарии влияют на NICKELBACK:

«Я говорю это уже много лет. Все недоброжелатели, все ненавистники, все герои клавиатуры даже не представляют, как сильно они поддерживают нас в прессе. Это уморительно. Те люди, которые хотели бы, чтобы мы ушли, если бы они действительно хотели, чтобы мы ушли, им нужно было просто заткнуться. Все те группы, которые появились с нами в одно время, исчезли, потому что никто ничего о них не говорил. Они просто исчезли. Но мы превратили эту негативную историю в позитивную. И сегодня мы с вами [cмеётся]».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

16 фев 2023
for example
Почему-то каждая вторая новость об этой группе про то, как они рады, что их считают говном

просмотров: 188

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом