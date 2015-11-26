сегодня



NICKELBACK ответили на обвинения в плагиате



Как уже сообщалось ранее, NICKELBACK были обвинены в плагиате за песню "Rock Star", которая якобы повторяет написанную ранее группой SNOWBLIND REVIVAL композицию. В ответ на эти обвинения группа заявила: «Эти две песни звучат совершенно по-разному».



Далее группа отметила, что «Джонстон не смог определить конкретные лирические сходства между рассматриваемыми произведениями; он мог лишь предположительно указать на названия двух произведений и "лирические темы". Названия не охраняются авторским правом, и их сходство не может служить основанием для иска о нарушении авторских прав. Авторское право также не защищает распространённую в мире сюжетную тему о том, как вообразить себя рок-звездой».



В судебном документе NICKELBACK также сказано следующее:



«Что касается музыки, то обычному слушателю очевидно, что запись [песни Джонстона] имеет устойчивый, динамичный гитарный ритм, в то время как [песня NICKELBACK "Rockstar"] его не имеет и явно медленнее. Эти две песни не написаны в одном ключе; песня [Джонстона] написана в мажорном ключе, тогда как песня [NICKELBACK "Rockstar"] написана в мажорном и минорном ключе. Кроме того, стили этих двух произведений различны. Даже [Джонстон] признает, что его группа SNOWBLIND REVIVAL и NICKELBACK играют музыку разных жанров: "В отличие от хард-рокового звучания NICKELBACK, SNOWBLIND REVIVAL можно считать альтернативной рок-группой с более инди/эклектичными корнями". И самое главное — мелодии [песни Джонстона] и [песни NICKELBACK "Rockstar"] звучат совершенно непохоже».



NICKELBACK также отметили, что Джонстон «не предоставляет никаких подробностей» о своих предполагаемых встречах с высшими должностными лицами звукозаписывающих компаний, «например, имена представителей звукозаписывающих компаний, с которыми он якобы встречался, где проходили встречи, или даже когда они проходили». Группа также заявила, что Джонстон «не смог указать ни одного способа, с помощью которого [его песня] могла бы оказаться в руках отдельных членов NICKELBACK, которые сочинили "Rockstar". Ни одно из этих утверждений не описывает цепь событий, которая связывает [песню Джонстона] с созданием [песни NICKELBACK "Rockstar"]».







</div>





</div>





+0 -0



( 1 ) просмотров: 348

