NICKELBACK отыграли первый за три года концерт



NICKELBACK 15 ноября отыграли первый за более чем три года концерт в честь выхода новой пластинки "Get Rollin'".



Сет-лист:



01. San Quentin (live debut)

02. Savin' Me

03. Photograph

04. Animals

05. Leader Of Men

06. Someday

07. Far Away

08. Figured You Out

09. Rockstar

10. Those Days (live debut)

11. Gotta Be Somebody

12. How You Remind Me

13. Burn It To The Ground

Toronto, thank you so much for having us! We’re off to New York!













