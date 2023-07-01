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NICKELBACK ввели в ЗСРБК



NICKELBACK были введены в Зал Славы Развлечений Британской Колумбии.



«Артист, достигший тех международных высот, каких достигли NICKELBACK, является именно тем типом вдохновения, для признания которого и существует Зал славы развлечений Британской Колумбии», — отметил в своем заявлении президент Зала славы развлечений Британской Колумбии Билл Оллман.



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