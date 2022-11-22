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Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-богом»



Chad Kroeger из группы NICKELBACK побывал в гостях у программы BBC "The Rock Show With Johnnie Walker" и назвал James'a Hetfield'a из METALLICA своим «рок-богом». Вот что он сказал:



«Вы видели, как играют METALLICA? Есть что-то такое в James'e, что заставляет меня скрипеть зубами и кричать вместе с ним.



Мне посчастливилось быть за кулисами и видеть их выступление в Париже перед 70 тысячами зрителей, а потом получить шанс вернуться и пообщаться с James'ом. А он не только талантлив — потрясающий певец, автор песен, гитарист — но и один из самых любезных людей, которых только можно встретить. Так что это мой выбор».







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