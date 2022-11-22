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*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 19
*MOONSPELL отменили британский тур 14
*Новое видео STRATOVARIUS 10
*Лидер FEAR FACTORY: «Мы теперь можем играть всё!» 9
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Nickelback

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22 ноя 2022 : 		 Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-богом»

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Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-богом»



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Chad Kroeger из группы NICKELBACK побывал в гостях у программы BBC "The Rock Show With Johnnie Walker" и назвал James'a Hetfield'a из METALLICA своим «рок-богом». Вот что он сказал:

«Вы видели, как играют METALLICA? Есть что-то такое в James'e, что заставляет меня скрипеть зубами и кричать вместе с ним.

Мне посчастливилось быть за кулисами и видеть их выступление в Париже перед 70 тысячами зрителей, а потом получить шанс вернуться и пообщаться с James'ом. А он не только талантлив — потрясающий певец, автор песен, гитарист — но и один из самых любезных людей, которых только можно встретить. Так что это мой выбор».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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22 ноя 2022
Exceptional
Оно и видно, как по внешке, так и по музыке. Nickelback, начиная с альбома "Silver Side Up", звучат как Load/Reload здорового человека.
22 ноя 2022
graillyc
Exceptional, но Load/Reload просто звучат как Corrosion of Conformity 94-96гг курильщика...

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