Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 24
*David Ellefson спел в DIETH 22
*Новое видео ACCEPT 19
*IRON MAIDEN открыли европейский тур 16
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 14
*ROGER WATERS ответил на обвинения в нацизме 13
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 12
*Вокалист JUDAS PRIEST закончил 11
*TED NUGENT против транс-монашек 10
*Продюсер альбома METALLICA "St. Anger" заявил, что JIMMY PAG... 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 24
*David Ellefson спел в DIETH 22
*Новое видео ACCEPT 19
*IRON MAIDEN открыли европейский тур 16
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 14
[= ||| все новости группы



*

Nickelback

*



4 июн 2023 : 		 Вокалист NICKELBACK: «То, что Пол и Дайм нас защищали, было очень мило»

22 май 2023 : 		 Вокалист NICKELBACK: «Похоже, мы уже не враг номер один»

20 мар 2023 : 		 NICKELBACK в "Good Morning America"

17 мар 2023 : 		 NICKELBACK ввели в CANADIAN MUSIC HALL OF FAME

16 фев 2023 : 		 Вокалист NICKELBACK: «Тролли — наше всё!»

19 янв 2023 : 		 Басист NICKELBACK: «Внутри NICKELBACK больше шуток про NICKELBACK, чем в мире»

8 янв 2023 : 		 Смогут ли музыканты NICKELBACK угадать песню

15 дек 2022 : 		 Почему так долго не было альбома NICKELBACK

12 дек 2022 : 		 Гитарист NICKELBACK об альбоме кавер-версий SLAYER

8 дек 2022 : 		 Басист NICKELBACK: «Хейтеры могут быть забавными»

5 дек 2022 : 		 Гитарист NICKELBACK: «Металлисты берегут свой жанр»

29 ноя 2022 : 		 Басист NICKELBACK: «Chad один из величайших авторов»

25 ноя 2022 : 		 Фронтмен NICKELBACK — о причинах ненависти к группе

22 ноя 2022 : 		 Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-богом»

21 ноя 2022 : 		 NICKELBACK отыграли первый за три года концерт

17 ноя 2022 : 		 Басист NICKELBACK: «Мы не будем делать то, чего не хотим»

16 ноя 2022 : 		 NICKELBACK попадут в КЗСМ

15 ноя 2022 : 		 Новая песня NICKELBACK

26 окт 2022 : 		 Новое видео NICKELBACK

5 окт 2022 : 		 Видео с текстом от NICKELBACK

15 сен 2022 : 		 Новое видео NICKELBACK

13 сен 2022 : 		 Фронтмен NICKELBACK — о новом материале: «Мы можем продолжать бесить людей десятилетиями»

7 сен 2022 : 		 Видео с текстом от NICKELBACK

5 сен 2022 : 		 NICKELBACK — о новом альбоме

2 сен 2022 : 		 Новый сингл NICKELBACK выйдет осенью

7 дек 2021 : 		 Вокалист NICKELBACK спел с Josh'ем Ramsay
Показать далее
| - |

|||| 4 июн 2023

Вокалист NICKELBACK: «То, что Пол и Дайм нас защищали, было очень мило»



zoom
Вокалист NICKELBACK Chad Kroeger 97.9 WGRD рассказал о дружбе с братьями Эббот:

«Винни Пол и Даймбег постоянно говорили на этот счет. Когда металлическое сообщество обрушивалось на этих ребят и говорило: "Что это за любовь к NICKELBACK? Мы не понимаем". А они защищали нас, и это было очень, очень мило. Они говорили: "Идите, посмотрите, как они играют. А потом скажите, что они отстой. Или скажите что-нибудь негативное о них". Потому что мне больше всего нравится, когда кто-то приходит на шоу и говорит: "Честно говоря, я бы не назвал себя фанатом, но я определенно пошел бы на это шоу снова". На что я: "Я согласен. Я буду соглашаться с этим весь день. Это чертовски хороший комплимент!»




Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 458

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом