4 июн 2023



Вокалист NICKELBACK: «То, что Пол и Дайм нас защищали, было очень мило»



Вокалист NICKELBACK Chad Kroeger 97.9 WGRD рассказал о дружбе с братьями Эббот:



«Винни Пол и Даймбег постоянно говорили на этот счет. Когда металлическое сообщество обрушивалось на этих ребят и говорило: "Что это за любовь к NICKELBACK? Мы не понимаем". А они защищали нас, и это было очень, очень мило. Они говорили: "Идите, посмотрите, как они играют. А потом скажите, что они отстой. Или скажите что-нибудь негативное о них". Потому что мне больше всего нравится, когда кто-то приходит на шоу и говорит: "Честно говоря, я бы не назвал себя фанатом, но я определенно пошел бы на это шоу снова". На что я: "Я согласен. Я буду соглашаться с этим весь день. Это чертовски хороший комплимент!»







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