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NICKELBACK не спешат с записью



Вокалист NICKELBACK Chad Kroeger в интервью Billboard сказал, что группа не спешит приступать к работе над новым альбомом:



«Сейчас нет такой необходимости. Сейчас не та ситуация, когда у тебя есть какое-то ограниченное время на то, чтобы ты записал альбом и поехал в тур. Это не [щёлкает пальцами несколько раз] взял выдал и повторил, выдал и повторил, с давлением от менеджмента, букинг-агентов, лейбла. Такого больше нет. Это очень круто и даёт мне много времени на, к примеру... выпить!»











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