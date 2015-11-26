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Nickelback

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8 апр 2019 : 		 NICKELBACK не спешат с записью

22 фев 2019 : 		 COREY TAYLOR говорит, что IMAGINE DRAGONS заменили NICKELBACK в качестве самого ненавистного музыкального исполнителя

20 фев 2019 : 		 Басист NICKELBACK: «Мы, похоже, делаем нечто правильное, если кто-то так сильно нас ненавидит»

12 июн 2018 : 		 Басист NICKELBACK купил дом

1 июн 2018 : 		 Басист NICKELBACK продает дом

15 ноя 2017 : 		 Новое видео NICKELBACK

11 ноя 2017 : 		 NICKELBACK возвращаются в Лас-Вегас

10 сен 2017 : 		 AVRIL LAVIGNE присоединилась на сцене к NICKELBACK

20 июн 2017 : 		 CHAD KROEGER: «STONE SOUR — это NICKELBACK-лайт»

15 июн 2017 : 		 NICKELBACK в акустике

12 июн 2017 : 		 Новое видео NICKELBACK

2 июн 2017 : 		 Новая песня NICKELBACK

19 май 2017 : 		 NICKELBACK переиздают три альбома на виниле

5 май 2017 : 		 Вокалист NICKELBACK о новом альбоме

28 апр 2017 : 		 Видео с текстом от NICKELBACK

20 апр 2017 : 		 Новое видео NICKELBACK

15 мар 2017 : 		 Альбом NICKELBACK стал бриллиантовым

15 фев 2017 : 		 Как ARNOLD SCHWARZENEGGER поссорился с NICKELBACK

3 фев 2017 : 		 Видео с текстом от NICKELBACK

26 янв 2017 : 		 NICKELBACK на BMG

6 дек 2016 : 		 Полицейский принёс извинения NICKELBACK

24 авг 2016 : 		 Кавер-версия DON'a HENLEY от NICKELBACK

11 апр 2016 : 		 Ненависть к NICKELBACK стала предметом научного труда

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3 сен 2015 : 		 Вокалист NICKELBACK расстался с Avril Lavigne
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NICKELBACK не спешат с записью



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Вокалист NICKELBACK Chad Kroeger в интервью Billboard сказал, что группа не спешит приступать к работе над новым альбомом:

«Сейчас нет такой необходимости. Сейчас не та ситуация, когда у тебя есть какое-то ограниченное время на то, чтобы ты записал альбом и поехал в тур. Это не [щёлкает пальцами несколько раз] взял выдал и повторил, выдал и повторил, с давлением от менеджмента, букинг-агентов, лейбла. Такого больше нет. Это очень круто и даёт мне много времени на, к примеру... выпить!»



NICKELBACK Is In No Rush To Record New Album



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