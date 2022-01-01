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NICKELBACK — о новом альбоме



Участники NICKELBACK Ryan Peake и Chad Kroeger поговорили о новом альбоме, выходящем в ноябре:



«Мы должны были записать альбом гораздо раньше, если бы не эти перерывы [в связи с пандемией коронавируса]. Странно говорить об этом, но кажется, что на протяжении 25 лет кто-то стоял у нас за спиной и говорил: "Запись должна быть сделана в это время. Мы поедем в турне в это время. Мы поедем в Австралию, после этого в Европу, а затем вернёмся. Мы проедем через Канаду. Мы проедем по Америке". Как и любая другая группа, которой приходится заниматься подобными вещами, нам хочется получить шанс увидеть своих фанатов по всему миру. Но в этом случае мы говорили: "Мы займёмся этим, когда придёт время". [Смеётся]. И да, мы не торопились с записью, что было просто удивительной роскошью, — у нас была возможность сказать: "Нет. Я собираюсь сыграть это гитарное соло ещё 40 раз в течение трех дней и убедиться, что это именно то, что мы хотим, а не дедлайн, дедлайн, дедлайн».







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