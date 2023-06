15 июн 2023



NICKELBACK открыли тур



NICKELBACK выступлением 12 июня открыли тур "Get Rollin'" в Quebec City, Quebec, Canada в Centre Vidéotron.



Сет-лист:



01. San Quentin

02. Woke Up This Morning

03. Savin' Me

04. Far Away

05. Animals

06. Someday

07. Worthy To Say

08. Figured You Out

09. Lullaby

10. Copperhead Road (Steve Earle cover) (with Brantley Gilbert) (also with Josh Ross)

11. High Time

12. Photograph

13. Rockstar

14. When We Stand Together

15. Those Days

16. How You Remind Me



Encore:



17. Gotta Be Somebody

18. Burn It To The Ground







+0 -0



просмотров: 172