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Nickelback

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Басист NICKELBACK: «PANTERA — наши братушки!»



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В рамках беседы с Australian Guitar басист NICKELBACK Mike Kroeger затронул тему создания композиции "Side Of A Bullet", вдохновением для которой послужила смерть гитариста PANTERA:

«Мы знали ребят из PANTERA ещё с самого старта их карьеры. Они были нашими фанатами, и мы всегда пересекались, когда наши пути совпадали в Далласе, они приходили и заливали нас алкоголем. Всегда было в кайф находиться среди этих парней. Они наши братушки! И когда Дайма убили, мы хотели воздать ему должное. Мы получили одно из неизданных им соло и ещё фрагменты его игры, которые мы могли вставить в песню... Это для нас было особенным моментом.

Этот парень — легенда, как и его брат Винни Пол — да вся группа, не так ли? Им было наплевать. Я имею в виду, если ты знаешь что-нибудь о PANTERA, ты знаешь, что их это не волновало. Они просто делали то, что делали. Многим людям не нравилось, что они дружили с нами или были фанатами нашей музыки, но мир металла может быть немного агрессивным сам по себе, понимаешь? Так что было очень круто, что им было всё равно, и они просто хотели дружить с нами просто потому, что им нравилось то, что мы делали».

Когда интервьюер отметил, что «нет ничего более металлического, чем дружить с такой группой, как NICKELBACK», Mike ответил:

«Я помню, когда я впервые встретил этих парней, мы были в лимузине где-то в Далласе, немного пьяные и слушали Кристину Агилеру. И я помню, как Винни просто сходил с ума, говорил, что думает, что это лучшее дерьмо на свете. Я просто сидел и думал: "Что я сейчас вижу?" Они на самом деле были просто фанатами музыки — они не позволяли жанрам или личностям вставать на пути того, что им нравится. Им просто нравилось то, что им нравилось, и они ценили то, что им нравилось. И, как вы говорите, вот такой вот хренов металл!»

NICKELBACK Bassist MIKE KROEGER On PANTERA:



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

for example


17 дек 2020, 14:14		"Мы знали ребят из PANTERA ещё с самого старта их карьеры. Они были нашими фанатами"

Либо кто-то пиздит, либо потерялся во времени. Не говоря уж о том, что у Никельбака вообще могут быть фанаты)


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