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Басист NICKELBACK: «Хейтеры могут быть забавными»



В рамках недавнего интервью у басиста NICKELBACK Mike'a Kroeger'a спросили, обращает ли он внимание на комментарии о группе, на что он ответил:



«Я больше не пользуюсь социальными сетями. У меня есть свой аккаунт в Instagram*, но я ушёл из Twitter. Я никогда не пользовался Facebook**, слава Богу, но я вышел из Twitter пару лет назад — сейчас, наверное, уже стукнуло даже три. Я подумываю о том, чтобы вернуться, просто потому что с тех пор, как Илон Маск купил его, он кажется уморительным, прикольным развлечением. Все эти люди так напуганы, мне это нравится! Возможно, я даже присоединюсь, просто чтобы посмотреть, что будет с этим парнем у руля, скажем так.



Я не боюсь комментариев, потому что я считаю, что иногда даже те, что являются м*дацкими, могут быть по-настоящему смешными. По-моему, если что-то действительно смешно, то это смешно. Конечно, просто выплескивать ненависть на что-то, например, на нас, это не смешно; это только негатив и ничего более, но иногда хейтеры могут говорить весьма забавные вещи.



Бывают случаи, когда вы встречаете людей... И это один из тех моментов, которым Интернет способствовал с помощью таких сайтов, как Reddit и т. д., давая людям платформу для того, чтобы попытаться быть смешными. Многие люди пытаются быть смешными, и в этом проблема, потому что очень часто они не являются таковыми. Поэтому мне приходится отсеивать любителей, чтобы добраться до хороших, ведь обязательно есть и такие. Есть люди, которые высмеивают нашу группу и смеются над этим, — я и сам буду искренне смеяться, когда увижу подобное, — но есть также контингент людей в сети, которые хотят быть смешными, но у них это не получается. И это меня очень огорчает».



* Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, деятельность которой в России признана экстремистской.







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