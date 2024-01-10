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Nickelback

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|||| 10 янв 2024

MIKE PORTNOY мог выступить с NICKELBACK



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MIKE PORTNOY в новом ролике Drumeo рассказал, что мог сыграть с NICKELBACK:

«Весной 2022-го мне позвонили из NICKELBACK. Их барабанщик, кажется, перенёс операцию, и они попросили меня сыграть с ними на концерте. Я ответил: "Да, это было бы здорово". Я уже собирался выступить с NICKELBACK на фестивале [в Ванкувере, Канада], но в итоге фестиваль отменили. Но я чуть было не сыграл на концерте с NICKELBACK.

Фронтмен NICKELBACK Chad [Kroeger] прислал мне сет-лист. Моя дочь и жена сказали: "Ты знаешь все эти песни", а я ответил им: "Я никогда не слышал ни одной из них". Я не слушаю радио, поэтому я не знаю ни одной песни NICKELBACK.

Я ничего не знаю о NICKELBACK, но я знаю, что их ненавидят, но любят ещё больше, и они хорошо дружили с ребятами из PANTERA, что для меня уже плюс».

Ведущие попросили Mike'a сыграть песню NICKELBACK "Burn It To The Ground", которую он никогда раньше не слышал. Он сыграл её с большим количеством двойных бочек и позже признался:

«Меня бы за такое сразу уволили.

Это хорошая песня. Я мог бы доработать её и сделать действительно крутую барабанную партию, но я полагаю, что первое впечатление лучше.

Уверен, если бы я когда-нибудь отправился с ними в турне, это были бы самые весёлые концерты в моей жизни. Так что я сожалею, что этот концерт не состоялся, но небольшой кусочек того, что могло бы быть, есть прямо здесь, на Drumeo».




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10 янв 2024
Mister
Забавно, что он столько всего знает, но Никельбэк мимо прошли)
И интересно, если бы состоялся тот концерт с ними, пел бы он бэки?

просмотров: 456

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