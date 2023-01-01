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*SABATON — новая жертва культуры отмены? 85
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 44
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Corpsegrinder во всем лучше Bar... 23
*Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания 20
*Басистка MERCYFUL FATE: «KING лично консультировал, что мне ... 20
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Nickelback

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Басист NICKELBACK: «Внутри NICKELBACK больше шуток про NICKELBACK, чем в мире»



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Mike Kroeger в рамках недавней беседы заметил, что группу порой неоправданно серьёзно воспринимают в прессе:

«Рок-н-ролл может быть очень серьёзным. И в прошлом нас ошибочно считали слишком серьёзными. И это забавно, потому что любой, кто нас знает, понимает, что это не так.

Недавно мы давали интервью в Торонто, здесь, в Канаде, и интервьюер спросил нас, относимся ли мы к себе очень серьёзно или слишком серьезно. И мой брат [фронтмен NICKELBACK Chad Kroeger] ответил на этот вопрос — и Ryan [Peake, гитарист NICKELBACK] ответил на этот вопрос — и тогда я сказал интервьюеру, что я был так близок, так близок... Я просто встану на стол и сниму штаны, просто чтобы доказать, насколько мы "серьёзны". И это было забавно, потому что интервьюеры не знали, что ответить. Но ребята из группы просто сказали: "Спасибо, что не снял штаны на национальном телевидении. Спасибо. Потому что мы не относимся к этому серьёзно".

Мы хотим, как и все, чтобы к нам относились с уважением, но мы не думаем, что заслуживаем уважения или что люди должны относиться к нам каким-то особым образом. Мы не относимся к защищённому классу, это точно. Мы с удовольствием принимаем уколы.

Верите или нет, но внутри NICKELBACK больше шуток про NICKELBACK, чем за пределами NICKELBACK [смеётся]».




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