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Nickelback

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1 сен 2020 : 		 NICKELBACK ищут тех, кто будет представлять документальный фильм

14 авг 2020 : 		 Кавер-версия THE CHARLIE DANIELS BAND от NICKELBACK

31 июл 2020 : 		 Юбилейное издание NICKELBACK выйдет осенью

21 июл 2020 : 		 Карантинное видео от NICKELBACK

21 май 2020 : 		 NICKELBACK отменили тур "All The Right Reasons"

20 май 2020 : 		 Басист NICKELBACK: «Сравнение с METALLICA лестно»

14 май 2020 : 		 Карантинное видео от NICKELBACK

14 май 2020 : 		 Барабанщику NICKELBACK провели операцию

8 апр 2020 : 		 NICKELBACK выпускают документальный фильм

24 мар 2020 : 		 Гитарист NICKELBACK: «Послушайте профессионалов и оставайтесь дома»

22 янв 2020 : 		 NICKELBACK поедут в тур "All The Right Reasons"

21 янв 2020 : 		 NICKELBACK планируют тур по "All The Right Reasons"?

19 сен 2019 : 		 NICKELBACK о новой пластинке

8 апр 2019 : 		 NICKELBACK не спешат с записью

22 фев 2019 : 		 COREY TAYLOR говорит, что IMAGINE DRAGONS заменили NICKELBACK в качестве самого ненавистного музыкального исполнителя

20 фев 2019 : 		 Басист NICKELBACK: «Мы, похоже, делаем нечто правильное, если кто-то так сильно нас ненавидит»

12 июн 2018 : 		 Басист NICKELBACK купил дом

1 июн 2018 : 		 Басист NICKELBACK продает дом

15 ноя 2017 : 		 Новое видео NICKELBACK

11 ноя 2017 : 		 NICKELBACK возвращаются в Лас-Вегас

10 сен 2017 : 		 AVRIL LAVIGNE присоединилась на сцене к NICKELBACK

20 июн 2017 : 		 CHAD KROEGER: «STONE SOUR — это NICKELBACK-лайт»

15 июн 2017 : 		 NICKELBACK в акустике

12 июн 2017 : 		 Новое видео NICKELBACK

2 июн 2017 : 		 Новая песня NICKELBACK

19 май 2017 : 		 NICKELBACK переиздают три альбома на виниле
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NICKELBACK ищут тех, кто будет представлять документальный фильм



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Басист NICKELBACK Mike Kroeger поговорил о том, собирается ли группа отправиться в студию для записи нового материала:

«Мы думаем о новой музыке, всему своё время. И есть ещё несколько идей, которые сейчас в работе. Мы только что выпустили сингл "The Devil Went Down To Georgia". А сейчас заканчиваем работу над новым документальным фильмом и ищем тех, кто его будет распространять с такой уверенностью, чтобы у всех была возможность его увидеть. Вот что происходит прямо сейчас — мы стараемся всё довести до ума и выпустить».

NICKELBACK Is



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