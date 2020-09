сегодня



NICKELBACK ищут тех, кто будет представлять документальный фильм



Басист NICKELBACK Mike Kroeger поговорил о том, собирается ли группа отправиться в студию для записи нового материала:



«Мы думаем о новой музыке, всему своё время. И есть ещё несколько идей, которые сейчас в работе. Мы только что выпустили сингл "The Devil Went Down To Georgia". А сейчас заканчиваем работу над новым документальным фильмом и ищем тех, кто его будет распространять с такой уверенностью, чтобы у всех была возможность его увидеть. Вот что происходит прямо сейчас — мы стараемся всё довести до ума и выпустить».







