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Фронтмен NICKELBACK — о причинах ненависти к группе



Фронтмен NICKELBACK Chad Kroeger заявил, что он понимает, почему недоброжелатели так активно заявляют о своём неприятии канадской рок-группы.



На вопрос Хорхе Ботаса из португальского "Metal Global", понимает ли он, почему NICKELBACK так не любят, Chad ответил:



«Я думаю, что у меня есть довольно хорошее представление о том, где мы сбились с пути.



Поскольку мы пишем так много разной музыки, я думаю, что если вы слушали радио в период с 2000 по 2010, 11, 12 годы, то обязательно услышали бы нашу музыку. Потому что если вы не хотели слушать эту музыку и переходили на другую радиостанцию, вы, вероятно, слышали её там, а потом переходили на другую радиостанцию, и, возможно, слышали её во многих разных местах. Мы были повсюду. И это не моя вина. [Смеётся]. Мы просто сочиняем песни. И с этим приходит обратная реакция. А потом происходит следующее: комики начинают шутить, потом это попадает на телевидение, затем в кино, и так далее. И тогда это превращается в волну того, что это весело, и это лёгкая шутка. Я понимаю. Есть группы, которые, когда я слышу их по радио... Это очень популярные группы... Я имею в виду, везде есть такие. Никто от этого не застрахован. Есть определённые группы, которые вы слышите, и они вам просто не нравятся. Полмира может любить их, а я скажу: "Нет. Я не могу больше слушать эту группу". И так же, как и все остальные, я просто переключаю канал.

На какое-то время мы стали козлами отпущения в музыкальной индустрии. Неважно. Это просто часть истории группы».







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