Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 20
*MOONSPELL отменили британский тур 16
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 12
*Новое видео STRATOVARIUS 12
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 11
*Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки» 10
*Вокалист FALLING IN REVERSE о перепалке с SEBASTIAN BACH 8
*Лидер MEGADETH считает, что «Большая четвёрка» снова должна ... 8
*Лидер BEHEMOTH против культуры отмены 8
*PANTERA получили фигурки FUNKO 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 20
*MOONSPELL отменили британский тур 16
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 12
*Новое видео STRATOVARIUS 12
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 11
[= ||| все новости группы



*

Nickelback

*



25 ноя 2022 : 		 Фронтмен NICKELBACK — о причинах ненависти к группе

22 ноя 2022 : 		 Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-богом»

21 ноя 2022 : 		 NICKELBACK отыграли первый за три года концерт

17 ноя 2022 : 		 Басист NICKELBACK: «Мы не будем делать то, чего не хотим»

16 ноя 2022 : 		 NICKELBACK попадут в КЗСМ

15 ноя 2022 : 		 Новая песня NICKELBACK

26 окт 2022 : 		 Новое видео NICKELBACK

5 окт 2022 : 		 Видео с текстом от NICKELBACK

15 сен 2022 : 		 Новое видео NICKELBACK

13 сен 2022 : 		 Фронтмен NICKELBACK — о новом материале: «Мы можем продолжать бесить людей десятилетиями»

7 сен 2022 : 		 Видео с текстом от NICKELBACK

5 сен 2022 : 		 NICKELBACK — о новом альбоме

2 сен 2022 : 		 Новый сингл NICKELBACK выйдет осенью

7 дек 2021 : 		 Вокалист NICKELBACK спел с Josh'ем Ramsay

12 окт 2021 : 		 NICKELBACK ответили на обвинения в плагиате

24 авг 2021 : 		 NICKELBACK обвиняют в плагиате

5 авг 2021 : 		 Басист NICKELBACK — о новом альбоме

12 фев 2021 : 		 Шанти от NICKELBACK

17 дек 2020 : 		 Басист NICKELBACK: «PANTERA — наши братушки!»

21 сен 2020 : 		 Басист NICKELBACK надеется, что следующий альбом группы будет тяжелее

1 сен 2020 : 		 NICKELBACK ищут тех, кто будет представлять документальный фильм

14 авг 2020 : 		 Кавер-версия THE CHARLIE DANIELS BAND от NICKELBACK

31 июл 2020 : 		 Юбилейное издание NICKELBACK выйдет осенью

21 июл 2020 : 		 Карантинное видео от NICKELBACK

21 май 2020 : 		 NICKELBACK отменили тур "All The Right Reasons"

20 май 2020 : 		 Басист NICKELBACK: «Сравнение с METALLICA лестно»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Фронтмен NICKELBACK — о причинах ненависти к группе



zoom
Фронтмен NICKELBACK Chad Kroeger заявил, что он понимает, почему недоброжелатели так активно заявляют о своём неприятии канадской рок-группы.

На вопрос Хорхе Ботаса из португальского "Metal Global", понимает ли он, почему NICKELBACK так не любят, Chad ответил:

«Я думаю, что у меня есть довольно хорошее представление о том, где мы сбились с пути.

Поскольку мы пишем так много разной музыки, я думаю, что если вы слушали радио в период с 2000 по 2010, 11, 12 годы, то обязательно услышали бы нашу музыку. Потому что если вы не хотели слушать эту музыку и переходили на другую радиостанцию, вы, вероятно, слышали её там, а потом переходили на другую радиостанцию, и, возможно, слышали её во многих разных местах. Мы были повсюду. И это не моя вина. [Смеётся]. Мы просто сочиняем песни. И с этим приходит обратная реакция. А потом происходит следующее: комики начинают шутить, потом это попадает на телевидение, затем в кино, и так далее. И тогда это превращается в волну того, что это весело, и это лёгкая шутка. Я понимаю. Есть группы, которые, когда я слышу их по радио... Это очень популярные группы... Я имею в виду, везде есть такие. Никто от этого не застрахован. Есть определённые группы, которые вы слышите, и они вам просто не нравятся. Полмира может любить их, а я скажу: "Нет. Я не могу больше слушать эту группу". И так же, как и все остальные, я просто переключаю канал.
На какое-то время мы стали козлами отпущения в музыкальной индустрии. Неважно. Это просто часть истории группы».




Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 469

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом