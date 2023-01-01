Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 43
*Немецкой BIG 4 быть! 42
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 29
*BRIAN MAY: «Нам необходимо серьезно изменить философию отнош... 22
*Был ли сексуальный образ вокалистки поводом для привлечения ... 16
*Обновленное видео DISMEMBER 16
*Лидер MEGADETH о секрете успеха в трэше 15
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS почти зарезали, но пока почти 14
*CHAD GRAY: «James научил меня сосать и это очень мне помогло... 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 43
*Немецкой BIG 4 быть! 42
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 29
*BRIAN MAY: «Нам необходимо серьезно изменить философию отнош... 22
[= ||| все новости группы



*

Nickelback

*



7 авг 2023 : 		 У вокалиста NICKELBACK случились проблемы с вокалом

1 авг 2023 : 		 Документальный фильм о NICKELBACK представят осенью

1 июл 2023 : 		 NICKELBACK ввели в ЗСРБК

15 июн 2023 : 		 NICKELBACK открыли тур

4 июн 2023 : 		 Вокалист NICKELBACK: «То, что Пол и Дайм нас защищали, было очень мило»

22 май 2023 : 		 Вокалист NICKELBACK: «Похоже, мы уже не враг номер один»

20 мар 2023 : 		 NICKELBACK в "Good Morning America"

17 мар 2023 : 		 NICKELBACK ввели в CANADIAN MUSIC HALL OF FAME

16 фев 2023 : 		 Вокалист NICKELBACK: «Тролли — наше всё!»

19 янв 2023 : 		 Басист NICKELBACK: «Внутри NICKELBACK больше шуток про NICKELBACK, чем в мире»

8 янв 2023 : 		 Смогут ли музыканты NICKELBACK угадать песню

15 дек 2022 : 		 Почему так долго не было альбома NICKELBACK

12 дек 2022 : 		 Гитарист NICKELBACK об альбоме кавер-версий SLAYER

8 дек 2022 : 		 Басист NICKELBACK: «Хейтеры могут быть забавными»

5 дек 2022 : 		 Гитарист NICKELBACK: «Металлисты берегут свой жанр»

29 ноя 2022 : 		 Басист NICKELBACK: «Chad один из величайших авторов»

25 ноя 2022 : 		 Фронтмен NICKELBACK — о причинах ненависти к группе

22 ноя 2022 : 		 Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-богом»

21 ноя 2022 : 		 NICKELBACK отыграли первый за три года концерт

17 ноя 2022 : 		 Басист NICKELBACK: «Мы не будем делать то, чего не хотим»

16 ноя 2022 : 		 NICKELBACK попадут в КЗСМ

15 ноя 2022 : 		 Новая песня NICKELBACK

26 окт 2022 : 		 Новое видео NICKELBACK

5 окт 2022 : 		 Видео с текстом от NICKELBACK

15 сен 2022 : 		 Новое видео NICKELBACK

13 сен 2022 : 		 Фронтмен NICKELBACK — о новом материале: «Мы можем продолжать бесить людей десятилетиями»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

У вокалиста NICKELBACK случились проблемы с вокалом



zoom
Вокалист NICKELBACK был вынужден прервать выступление третьего августа из-за проблем с вокалом. Во время исполнения четвёртого трека он остановил коллег по группе и обратился к зрителям:

«Я не могу этого сделать. Я не могу стоять на этом месте с абсолютно уничтоженным горлом и пытаться продержаться до конца этого шоу, делать вид, что всё в порядке, и получать ваши грёбаные деньги, потому что так нельзя. Я с трудом попадаю в ноты. Доктор только что уколол мне в бедро преднизон, и мы все скрестили пальцы за кулисами, надеясь, что это сработает. Но я не могу с чистой совестью стоять здесь и петь эти грёбаные песни, а мой голос трещит, и всё звучит дерьмово. Это сводит меня с ума. Вот что я вам скажу. Я могу выложиться на полную. Я могу продолжать стараться, и мы можем просто оторваться по полной, если хотите».

После того как гитарист Ryan Peake в шутку предложил петь до конца вечера, Chad рассмеялся и продолжил:

«К чёрту. Давайте начнём всё сначала. Я просто собираюсь выложиться на все сто».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 281

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом