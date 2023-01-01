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У вокалиста NICKELBACK случились проблемы с вокалом



Вокалист NICKELBACK был вынужден прервать выступление третьего августа из-за проблем с вокалом. Во время исполнения четвёртого трека он остановил коллег по группе и обратился к зрителям:



«Я не могу этого сделать. Я не могу стоять на этом месте с абсолютно уничтоженным горлом и пытаться продержаться до конца этого шоу, делать вид, что всё в порядке, и получать ваши грёбаные деньги, потому что так нельзя. Я с трудом попадаю в ноты. Доктор только что уколол мне в бедро преднизон, и мы все скрестили пальцы за кулисами, надеясь, что это сработает. Но я не могу с чистой совестью стоять здесь и петь эти грёбаные песни, а мой голос трещит, и всё звучит дерьмово. Это сводит меня с ума. Вот что я вам скажу. Я могу выложиться на полную. Я могу продолжать стараться, и мы можем просто оторваться по полной, если хотите».



После того как гитарист Ryan Peake в шутку предложил петь до конца вечера, Chad рассмеялся и продолжил:



«К чёрту. Давайте начнём всё сначала. Я просто собираюсь выложиться на все сто».







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