сегодня



NICKELBACK попадут в КЗСМ



The Canadian Academy of Recording Arts and Sciences (CARAS) и CBC сообщили, что NICKELBACK будут введены в Канадский Зал Славы Музыки (КЗСМ) в рамках церемонии Juno Awards 2023, которая пройдёт в Эдмонтоне.



КЗСМ был основан CARAS в 1978 году, и группа присоединится к уже увековеченным в нём Deborah'e Cox, Alanis Morissette, Buffy Sainte-Marie, BARENAKED LADIES, Jann Arden, Joni Mitchell, K.D. Lang, Leonard'y Cohen'y, Neil'y Young'y, Oscar'y Peterson'y, RUSH, THE GUESS WHO, THE TRAGICALLY HIP, Sarah'e McLachlan и Shania'e Twain.







+0 -0



просмотров: 274