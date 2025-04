сегодня



Новое видео GHOST



"Lachryma", новое видео группы GHOST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Skeletá", выходящего 25 апреля на Loma Vista Recordings:



01. Peacefield

02. Lachryma

03. Satanized

04. Guiding Lights

05. De Profundis Borealis

06. Cenotaph

07. Missilia Amori

08. Marks Of The Evil One

09. Umbra

10. Excelsis







