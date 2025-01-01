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*DARKSIDE.ru исполнилось 27 лет 56
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, даю... 39
*Новый фильм от METALLICA 33
*Видео с текстом от INCITE 33
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Ghost

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3 апр 2025 : 		 Новый эпизод от GHOST

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26 мар 2025 : 		 Лидер GHOST: «Технически я сольный исполнитель»

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23 мар 2025 : 		 Лидер GHOST: «Я хотел создать альбом, излучающий свет»

20 мар 2025 : 		 Лидер GHOST поясняет за телефоны

16 мар 2025 : 		 Почему лидер GHOST приедет один на концерт к OZZY

13 мар 2025 : 		 Откуда у лидера GHOST тяга к развлечению людей?

10 мар 2025 : 		 Лидер GHOST: «OZZY оказал на меня огромное влияние»

7 мар 2025 : 		 Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах

5 мар 2025 : 		 Новое видео GHOST

6 фев 2025 : 		 Новый вокалист GHOST дебютирует на концерте BLACK SABBATH

10 дек 2024 : 		 Новая фигурка GHOST

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Новое видео GHOST



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"Lachryma", новое видео группы GHOST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Skeletá", выходящего 25 апреля на Loma Vista Recordings:

01. Peacefield
02. Lachryma
03. Satanized
04. Guiding Lights
05. De Profundis Borealis
06. Cenotaph
07. Missilia Amori
08. Marks Of The Evil One
09. Umbra
10. Excelsis




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