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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 123
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 49
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 23
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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 123
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 49
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 23
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Ghost

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29 июл 2025 : 		 GHOST посвятили шоу Оззи

28 июл 2025 : 		 Видео с выступления GHOST

25 июл 2025 : 		 GHOST в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

29 май 2025 : 		 GHOST, ADAM LAMBERT и ERIK GRÖNWALL исполнили QUEEN

26 май 2025 : 		 Видео с выступления GHOST

16 май 2025 : 		 Лидер GHOST об отношении к религии

6 май 2025 : 		 GHOST стали первой рок-группой за 4 года, попавшей на первое место в США

28 апр 2025 : 		 Новое видео GHOST

27 апр 2025 : 		 Новая фигурка GHOST

27 апр 2025 : 		 Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах

23 апр 2025 : 		 Новая песня GHOST

20 апр 2025 : 		 Лидер GHOST: «Первым синглом я выбрал песню о любви»

16 апр 2025 : 		 Лидер GHOST о любителях металла: «Это очень дружное сообщество»

13 апр 2025 : 		 Лидер GHOST о неизданном сольном альбоме

11 апр 2025 : 		 Новое видео GHOST

10 апр 2025 : 		 Лидер GHOST: «Я не гонюсь за хитами»

3 апр 2025 : 		 Новый эпизод от GHOST

1 апр 2025 : 		 Вокалист GHOST: «BLACK SABBATH оказали на меня огромное влияние»

26 мар 2025 : 		 Лидер GHOST: «Технически я сольный исполнитель»

24 мар 2025 : 		 Лидер GHOST: «Мы доказательство, что могут быть и новые известные рок-группы»

23 мар 2025 : 		 Лидер GHOST: «Я хотел создать альбом, излучающий свет»

20 мар 2025 : 		 Лидер GHOST поясняет за телефоны

16 мар 2025 : 		 Почему лидер GHOST приедет один на концерт к OZZY

13 мар 2025 : 		 Откуда у лидера GHOST тяга к развлечению людей?

10 мар 2025 : 		 Лидер GHOST: «OZZY оказал на меня огромное влияние»

7 мар 2025 : 		 Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах
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|||| сегодня

GHOST посвятили шоу Оззи



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GHOST выступление 22 июля в Madison Square Garden посвятили Оззи. Tobias Forge обратился к публике:

«Мы посвятим сегодняшнее шоу памяти жизни и веселью Оззи Осборна».

Под скандирование "Оззи! Оззи! Оззи! Оззи!" из заполненной до отказа толпы, он продолжил:

«Будучи Князем Тьмы, он подарил нам много света, и мы собираемся использовать его сегодня вечером и нести его вперед сквозь тьму!»




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