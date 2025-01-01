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GHOST посвятили шоу Оззи



GHOST выступление 22 июля в Madison Square Garden посвятили Оззи. Tobias Forge обратился к публике:



«Мы посвятим сегодняшнее шоу памяти жизни и веселью Оззи Осборна».



Под скандирование "Оззи! Оззи! Оззи! Оззи!" из заполненной до отказа толпы, он продолжил:



«Будучи Князем Тьмы, он подарил нам много света, и мы собираемся использовать его сегодня вечером и нести его вперед сквозь тьму!»







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