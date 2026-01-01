Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*Новое видео ANTHRAX 35
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*Новое видео ANTHRAX 35
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
[= ||| все новости группы



*

Ghost

*



23 июл 2026 : 		 Трейлер нового фильма GHOST

18 июл 2026 : 		 GHOST анонсировали новый фильм

1 май 2026 : 		 GHOST получили GRAMMIS

6 апр 2026 : 		 Лидера GHOST преследует барышня за сорок

27 фев 2026 : 		 GHOST претендуют на шесть GRAMMIS

25 фев 2026 : 		 Есть ли у лидера GHOST хобби?

13 фев 2026 : 		 Новое видео GHOST

7 фев 2026 : 		 Лидер GHOST об исполнении "Bohemian Rhapsody"

31 янв 2026 : 		 У GHOST нет планов

16 янв 2026 : 		 Кавер-версия PET SHOP BOYS от GHOST

22 ноя 2025 : 		 GHOST получили платину

24 окт 2025 : 		 Почему GHOST не меняют сет-листы?

20 окт 2025 : 		 Лидер GHOST: «Надеюсь, нашему примеру последуют и другие группы»

13 окт 2025 : 		 Лидер GHOST присоединился на сцене к Lars Winnerbäck

29 сен 2025 : 		 GHOST сняли концерты в Мексике

23 авг 2025 : 		 Лидер GHOST: «Запрет на телефоны многое для нас поменял»

23 авг 2025 : 		 Специальный винил от GHOST

29 июл 2025 : 		 GHOST посвятили шоу Оззи

28 июл 2025 : 		 Видео с выступления GHOST

25 июл 2025 : 		 GHOST в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

29 май 2025 : 		 GHOST, ADAM LAMBERT и ERIK GRÖNWALL исполнили QUEEN

26 май 2025 : 		 Видео с выступления GHOST

16 май 2025 : 		 Лидер GHOST об отношении к религии

6 май 2025 : 		 GHOST стали первой рок-группой за 4 года, попавшей на первое место в США

28 апр 2025 : 		 Новое видео GHOST

27 апр 2025 : 		 Новая фигурка GHOST
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Трейлер нового фильма GHOST



zoom
GHOST опубликовали официальный трейлер к новому концертному фильму "2 Big To Rig"




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 37

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом