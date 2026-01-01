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Вокалист SHINEDOWN очень гордится новым альбомом



Участники SHINEDOWN Brent Smith и Zach Myers недавно обсудили новую пластинку "Ei8ht". В частности относительно того, что в нее вошло 18 песен, что почти хватает на двойной LP, Brent заметил:



«В целом идея заключалась в том, что мы просто продолжали писать материал, и когда почувствовали, что пришли к состоянию, когда всё выглядит завершённым... Как там говорится про написание песен и выпуск альбома? Что-то вроде: ты никогда по-настоящему его не заканчиваешь — у тебя просто заканчивается время.



Zach добавил: «Да-да. По сути, именно так всё и происходит. Именно так было с тремя последними альбомами, это точно. Думаю, мы просто понимали, что именно эти песни должны войти в эту пластинку. И, опять же, мы продолжали писать. В этом и был главный момент для нас.



Brent продолжил: «Ещё очень важным фактором было то, что в прошлом году нам пришлось посмотреть на ситуацию шире. Мы постоянно делаем шаг назад, чтобы оценить всю картину целиком. У нас много людей в команде работают на постоянных контрактах, потому что они лучшие в своём деле. Но при этом, когда мы развиваем какие-то новые идеи, проходят периоды, когда ты не гастролируешь, но всё равно должен заниматься следующим визуальным этапом, следующим звуковым этапом проекта. Поэтому мы понимали, что не успеем полностью закончить альбом до того момента, как начнём выпускать новую музыку и/или создавать совершенно новую сценическую постановку, чем как раз занимался Zach.



После «Planet Zero» мы решили выпускать отдельные синглы. Мы знали о тех четырёх песнях заранее — «Searchlight» вообще стала сюрпризом, когда мы выпустили её в прошлом году. А потом, уже вместе с анонсом альбома в этом году, вышел «Safe And Sound», который уже доступен. Мы решили выпускать синглы ещё в прошлом году, но изначально всегда планировали, что они станут частью этого альбома. Кроме того, Zach практически с нуля создал новое шоу, а это была совсем не простая задача. Мы все ему помогали, но очень часто именно ему приходилось запускать весь процесс в движение...



И вот что я еще добавлю. За все годы нашей работы дело даже не в том, что это наш самый свежий релиз. Лично я больше всего горжусь именно этим альбомом. Есть разница между тем, чтобы просто писать песни или выпускать отдельные синглы, и тем, чтобы оставаться артистами, которые понимают, что альбом — это король. Или королева, как кому больше нравится. Мы по-прежнему делаем именно альбомы, чувак. В эту работу было вложено огромное количество сил. Эта пластинка создавалась полтора года.



После того как интервьюер отметил, что участники SHINEDOWN всегда активно поддерживали радио в США, Zach сказал:



«У Brent'a есть отличная фраза, которую он как-то спонтанно выдал в прошлом году. Он сказал примерно так: «Если хочешь, чтобы твою музыку услышали — стриминг отлично подходит. Но если хочешь построить карьеру — иди на радио». И это чистая правда.



Если честно, когда мы начинали, мы не были любимчиками MTV. Нас не помещали на обложку Rolling Stone. Нас не было на обложках всех этих журналов. Мы ставили на радио, и радио помогло нам. Мы ездили по стране на машинах, приезжали на радиостанции в шесть утра и работали с каждой из них. И думаю, с того самого момента радио было с нами, а мы были с радио.



И ещё, знаете, когда садишься в машину и включаешь радио — в этом для меня есть что-то почти духовное. Есть какой-то особый момент в этом процессе. И мне кажется, что это возвращается вместе с винилом и всем подобным. Люди больше не хотят просто слушать плейлист. Они хотят слышать живого человека, который расскажет им о песне.



Для нас всё, чего мы достигли, было построено на радио и живых концертах. Всё. Нас не было на VH1. Нас не было на MTV. Немного позже — да, но в самом начале именно концерты и радио позволили нам всё это построить. Так как же можно не любить и не поддерживать то, что сделало тебя тем, кто ты есть? Мне кажется, это просто всегда было частью нас.



И честно говоря, всем молодым артистам я бы хотел сказать: не относитесь к радио пренебрежительно. Особенно в Северной Америке и Канаде. Да, в Великобритании, Европе, Австралии и других регионах радио работает немного иначе. Но факт остаётся фактом: с самого первого дня радио всегда было с нами абсолютно честным.



Нам говорили: «Эй, нам нравится то, что вы делаете, но это взаимные отношения». В конечном итоге именно вы, парни и девушки на радио, приносите музыку людям. А уже люди решают, останетесь вы или исчезнете. Но мы всегда хотели строить эти отношения.



Мы единственная группа или артист, которых я знаю, кто уже больше двадцати лет работает с Atlantic Records и при этом присутствует сразу в шести разных радиоформатах. И почему я об этом говорю? Потому что радио всех этих форматов всегда принимало нас, если у нас были хорошие песни. Всё всегда сводилось к песням. Либо они у тебя есть, либо нет. Мы видим это собственными глазами.



Я понимаю значение стриминга в современном мире. Да, он помогает вашей музыке звучать. Но радио способно дать вам карьеру, если вы относитесь к нему с уважением. Потому что вы приходите в конкретные города, сообщества, страны. За каждым таким местом стоят свои традиции, своя история, своё лицо. Там существует своя культура.



Да, это требует огромного количества работы. Но правда в том, что мы всегда просто хотели расширять свою аудиторию, а радио давало нам такую возможность. Поэтому всем молодым музыкантам, независимо от жанра, я говорю прямо сейчас: если вы хотите построить настоящую карьеру, относитесь к радио с уважением, потому что оно действительно играет решающую роль в этом процессе».







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