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MICHAEL KISKE: «Может, что-то напишу для следующего альбома HELLOWEEN »



В рамках беседы с The Metal Voice вокалист HELLOWEEN MICHAEL KISKE ответил на вопрос о том, почему он всё-таки согласился вернуться в коллектив, и каким был поворотный момент:



«Не было такого однозначного события, но был один момент, который изменил моё мнение в целом. В 90-е годы я бы отверг всё. Не имело значения, сколько денег вы мне предложите, я бы не захотел этим заниматься. Я был разочарован в группе, я был разочарован в сцене и, честно говоря, находился в состоянии крестового похода. И это было хорошо для меня, это было хорошее время, это было важно, это сформировало мою личность, и я не хотел упустить этот момент.



Моё своеобразное приобщение к этому типу музыки началось с AVANTASIA, кажется, в конце 90-х годов. Tobias Sammet уговорил меня, я сначала не хотел, но он мне сразу понравился, он убедил меня, и мне это понравилось. Позже появился Серафино (владелец лейбла) и предложил мне контракт на мой сольный материал, а затем появился проект PLACE VENDOME, который был великолепен, мне очень он нравился, и он сильно продвигал меня в этом направлении. После PLACE VENDOME я связался с Denis'ом Ward'ом и Kosta Zafiriou несколько лет спустя, и мне предложили создать настоящую группу — UNISONIC, потому что они оба ничего не добились с PINK CREAM 69. Затем, во время первого тура, который я провёл с AVANTASIA, Kai Hansen был частью группы, так что я снова оказался на сцене с ним, и между нами возникло это старое знакомое волнение, эта химия, и мы начали обсуждать, что должны сделать что-то вместе, но я не хотел присоединяться к GAMMA RAY, это не моя тема, так что он присоединился к UNISONIC. Это был ещё один шаг.



Примерно в то же время меня разозлила цитата Andi Deris'a (вокалиста) из какого-то интервью, в когда он сказал, что уверен, что в 2000 году я снова стану частью команды (HELLOWEEN) и мы устроим большой тур. Я подумал: "О чём он говорит?" Но это доказывает, как долго они (HELLOWEEN) планировали это. Andi и Kai Hansen были движущей силой. В 2013 году я был в туре с AVANTASIA в Европе и столкнулся за кулисами с Michael'ем Weikath'ом (гитаристом HELLOWEEN), он встал передо мной и сказал: "Что я сделал такого, за что ты не можешь меня простить?" Нельзя быть более прямолинейным. Я затаил дыхание и заметил, что злости больше нет. В моей душе что-то изменилось — вероятно, я стал старше. Это был переломный момент, когда я понял, что что-то изменилось. Затем, примерно через год, мы отыграли три концерта в Испании с UNISONIC, это были отличные концерты, группа была в форме, и после одного из этих концертов Kai Hansen посмотрел на меня и сказал: "Знаешь что, Michael, мы просто обязаны сделать что-то с HELLOWEEN ещё раз, пока не стало слишком поздно". И тогда я сказал: "Знаешь, я готов"».



Почему ты не участвовал в сочинении песен для нового альбома HELLOWEEN?



«Я не хотел [участвовать в сочинении песен в этот раз]. Сейчас я готовлю сольный альбом, он будет акустическим. Это моя творческая [отдушина]. Если говорить о песнях HELLOWEEN, я написал несколько успешных композиций — я знаю это — но всё же для меня Kai [Hansen, гитара/вокал], Weiki [Michael Weikath, гитара], позже Andi [Deris, вокал], а также Sascha [Gerstner, гитара] являются основными авторами песен; они пишут песни, которые определяют основное звучание группы. И поскольку у нас шесть авторов песен, я подумал, что этого достаточно. Может быть, я сделаю что-нибудь для другого альбома, который мы, возможно, сделаем».







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