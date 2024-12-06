6 дек 2024



Гитарист URIAH HEEP: «Прощальный тур не повод не играть после!»



Лидер URIAH HEEP Mick Box в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какие ощущения он испытывает из-за того, что после недавно анонсированного прощального тура группы больше не будет гастролировать, проведя столько лет в дороге:



«Ну, прощание займёт два-три года [смеётся], а потом, когда мы закончим тур, мы всё ещё будем участвовать в фестивалях, выступать по выходным и тому подобное, но длинные тяжёлые туры мы устраивать больше не будем. И я считаю, что с точки зрения логистики сейчас это и невозможно из-за того, как обстоят дела с перевозками оборудования. Цены на автобусы выросли в три раза. А в прошлом месяце мы совершили 11 рейсов, и пять из них были отменены, так что становится очень трудно наладить этот процесс».



Что касается того, чем он планирует заняться после того, как URIAH HEEP завершат свой прощальный тур, Mick сказал:



«Думаю, мы займёмся сочинительством, отправимся в студию звукозаписи и займёмся другими аспектами существования группы, но, как я уже сказал, мы всё ещё будем гастролировать, всё ещё будем играть. Просто мы не будем устраивать по-настоящему длительные туры. Мы будем выступать эпизодически, не так продолжительно».



Что касается сет-листа для прощального тура "The Magician's Farewell", Mick сказал:



«Думаю, сет-лист в какой-то степени составляется сам собой, потому что есть много песен, которые люди ожидают услышать: "Easy Livin'", "July Morning", "Stealin'" и т. п. — так что мы используем их в качестве шаблона. Затем мы добавим несколько песен из последнего альбома и будем строить сет на основе этого. А может быть, вернёмся к материалу, к которому давно не возвращались, или даже к тому, что раньше никогда не исполняли. Так что мы словно кладём всё в миксер. Но в принципе сет получается сам собой, потому что популярность наших песен просто потрясающая».



После того как ведущий отметил, что URIAH HEEP по-прежнему записывают новую музыку и не являются группой, почивающей на лаврах, которая не исполняет свои более поздние песни вживую, Mick согласился с ним:



«Да. Если посмотреть, то у нас много классических рок-песен. И новые песни скоро станут классическими, потому что только благодаря времени они становятся таковыми. Так что мы смотрим на это именно так. И они очень хорошо сочетаются, потому что группа занимается своим делом, используя тот же шаблон, который был у нас с первого дня, в музыкальном плане, а это орган Hammond, гитара с эффектом wah-wah, пять вокальных гармоний, и всё в таком духе. Мы просто применяем это к каждой песне, и получается URIAH HEEP».







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