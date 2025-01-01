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Uriah Heep

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Лидер URIAH HEEP о том, почему группа больше не ездит в большие туры



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Mick Box в недавном интервью ответил на вопрос о том, почему группа едет в прощальный тру "The Magician's Farewell":

«Я бы сказал, что отчасти это из-за того, что мы не становимся моложе. Но ещё одним важным моментом стало то, что сейчас становится невозможно организовывать такие продолжительные туры, как раньше. Особенно в Европе, после Brexit, после COVID и тому подобных вещей, это стало очень сложно, потому что раньше мы могли свободно путешествовать по Европе, а теперь не можем из-за Brexit. Так что теперь нам нужно иметь карнеты [международные таможенные экспортно-импортные документы] для оборудования, чтобы проехать на все территории, а стоит им задержаться на одной территории, и шоу не состоится. И всё в таком духе.

В реалиях современного мира цены на автобусы, грузовики и всё остальное выросли в три раза. Я хочу привести пример с авиакомпаниями: помимо того, что стоимость билетов зашкаливает, в прошлом месяце у нас было 11 рейсов, и пять из них были отменены. Так что всё становится сложнее и сложнее. Каждое шоу приходится подготавливать на день раньше, чтобы предусмотреть всё, что может случиться. Поэтому становится очень сложно организовывать такие длинные туры. Так что все процессы обострились».

Box также более подробно рассказал о препятствиях, с которыми британские музыканты столкнулись после Brexit, когда дело касается гастролей в ЕС:

«Да, к сожалению, правительство не понимает, насколько важна музыка для всего мира. Появились все эти ограничения. Есть даже ограничение, согласно которому можно находиться в ЕС только 90 дней из 180 и тому подобное. Все эти вещи просто выбивают тебя из колеи, когда ты пытаешься организовать целый ряд гастрольных выступлений, как мы делали раньше в течение девяти месяцев в году. Это очень сложно».

Mick утверждает, что URIAH HEEP никогда не перестанут давать концерты:

«Да, мы всегда будем играть на фестивалях, мы всегда будем делать что-то подобное, потому что это у нас в крови — продолжать играть. Но мы полностью откажемся от выступлений в течение двух-трех лет. А если учесть, что мы играем в 64 странах, то нам придётся много летать. [Смеётся]. Но мы надеемся добраться до всех, до кого сможем, с помощью этого финального "ура", если хотите. Но это не окончательное завершение деятельности, потому что, как мы говорим, мы собираемся продолжать играть периодически, но длительных туров не будет, которые сейчас невозможны по многим причинам, о которых я только что говорил».

На вопрос о том, не становится ли всё сложнее гастролировать по Америке, Mick ответил:

«Да, визы очень дорогие, конечно. И потом, если с вами команда людей, работающих на вас, вам нужно подумать о перелётах и обо всём остальном ещё до того, как вы сыграете хоть одну ноту. Так что всё это сложно, но не непреодолимо.

Я думаю, что в Америке с гастрольными автобусами и всем остальным всё устроено гораздо лучше, поэтому это возможно. По-моему, не так всё плохо, потому что вам не нужно, как в Европе, заезжать на каждую территорию, где нужен карнет, как я уже сказал, для растаможки всего нашего оборудования, в то время как в Америке вы можете просто ехать дальше. [Смеётся]».




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