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URIAH HEEP едут в прощальный тур



Mick Box опубликовал видео, в котором сообщил:



«Привет. С вами говорит Mick из mighty HEEP. Кто бы мог поверить, что в следующем году исполнится 55 лет с момента основания и это просто потрясающе! Я знаю, что многие из вас были с нами с самого начала, и мы благодарим вас за это. Это очень важно для нас.



К сожалению, мы приняли решение прекратить гастроли по всему миру в следующем году под общим названием «Magician's Farewell». Фактически, «The Magician's Farewell». В течение следующих двух-трех лет мы намерены отыграть как можно больше концертов и увидеть всех вас в последний раз. Мы продолжим давать концерты, но они будут ограничены фестивалями, выходными и тому подобными мероприятиями. Но даты тура будут объявлены начиная с февраля 2025 года. Так что мы надеемся увидеть вас всех и каждого.



От имени группы и от себя лично я хочу поблагодарить всех вас за постоянную поддержку, которую вы всегда оказывали нам. Она значит для нас очень много, и я просто хочу поблагодарить вас за это.



Удачи!»







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