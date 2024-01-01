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*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 84
*JON BON JOVI спас женщину 50
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 30
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Uriah Heep

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URIAH HEEP едут в прощальный тур



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Mick Box опубликовал видео, в котором сообщил:

«Привет. С вами говорит Mick из mighty HEEP. Кто бы мог поверить, что в следующем году исполнится 55 лет с момента основания и это просто потрясающе! Я знаю, что многие из вас были с нами с самого начала, и мы благодарим вас за это. Это очень важно для нас.

К сожалению, мы приняли решение прекратить гастроли по всему миру в следующем году под общим названием «Magician's Farewell». Фактически, «The Magician's Farewell». В течение следующих двух-трех лет мы намерены отыграть как можно больше концертов и увидеть всех вас в последний раз. Мы продолжим давать концерты, но они будут ограничены фестивалями, выходными и тому подобными мероприятиями. Но даты тура будут объявлены начиная с февраля 2025 года. Так что мы надеемся увидеть вас всех и каждого.

От имени группы и от себя лично я хочу поблагодарить всех вас за постоянную поддержку, которую вы всегда оказывали нам. Она значит для нас очень много, и я просто хочу поблагодарить вас за это.

Удачи!»




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