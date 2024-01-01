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*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 39
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 30
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 28
*Лидер DEICIDE: «Политики и религиозные деятели превратились ... 17
*Видео полного выступления SCORPIONS 12
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Uriah Heep

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22 июн 2024 : 		 RICHIE FAULKNER и RONNIE ROMERO присоединились на сцене к URIAH HEEP

18 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления URIAH HEEP

27 ноя 2023 : 		 MICK BOX: «Я думаю, что пока я в группе, она будет звучать как URIAH HEEP»

21 апр 2023 : 		 Винилы URIAH HEEP выйдут весной

19 апр 2023 : 		 Новое видео URIAH HEEP

25 янв 2023 : 		 Видео с текстом от URIAH HEEP

18 янв 2023 : 		 MICK BOX представляет новый URIAH HEEP

8 ноя 2022 : 		 Новое видео URIAH HEEP

19 апр 2022 : 		 MICK BOX — о новом альбоме: «В нём есть все элементы, которыми славятся URIAH HEEP»

25 мар 2022 : 		 Гитарист URIAH HEEP — о новом альбоме

14 фев 2022 : 		 URIAH HEEP завершили запись

17 янв 2022 : 		 Еще два винила URIAH HEEP

16 дек 2021 : 		 Первые альбомы URIAH HEEP выйдут на цветном виниле

4 ноя 2021 : 		 URIAH HEEP завершили запись

27 сен 2021 : 		 Вскрытие URIAH HEEP

12 авг 2021 : 		 Новый бокс-сет URIAH HEEP выйдет осенью

28 июл 2021 : 		 Трейлер к бокс-сету URIAH HEEP

24 июн 2021 : 		 Бокс-сет URIAH HEEP выйдет осенью

25 мар 2021 : 		 Видео с текстом от URIAH HEEP

25 мар 2021 : 		 Выходит новая книга про URIAH HEEP

1 мар 2021 : 		 Новое видео Ли Керслейка

14 фев 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления URIAH HEEP

17 янв 2021 : 		 Барабанщик PIGFACE — о Ли Керслейке

14 янв 2021 : 		 Гитарист URIAH HEEP: «Пока хватит здоровья, буду!»

13 янв 2021 : 		 COVID-19 нарушил планы URIAH HEEP

13 янв 2021 : 		 Президент Metal Hall Of Fame почтил память Ли Керслейка
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RICHIE FAULKNER и RONNIE ROMERO присоединились на сцене к URIAH HEEP



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RICHIE FAULKNER и RONNIE ROMERO присоединились на сцене к URIAH HEEP в рамках выступления на Rock Imperium Festival, Parque El Batel, Cartagena, Spain и исполнили хит URIAH HEEP "Easy Livin'".




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