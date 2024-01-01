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RICHIE FAULKNER и RONNIE ROMERO присоединились на сцене к URIAH HEEP



RICHIE FAULKNER и RONNIE ROMERO присоединились на сцене к URIAH HEEP в рамках выступления на Rock Imperium Festival, Parque El Batel, Cartagena, Spain и исполнили хит URIAH HEEP "Easy Livin'".







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