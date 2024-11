26 ноя 2024



MAX CAVALERA: «Я был послан на эту планету, чтобы творить!»



MAX CAVALERA в недавней беседе с Metal-Roos рассказал о направлении нового альбома SOULFLY:



«Он будет традиционным, возврат к основам. Я хочу дать возможность SOULFLY снова быть SOULFLY. Я в какой-то степени мешал SOULFLY быть SOULFLY в течение нескольких лет, и я немного жалею об этом. Но теперь, когда у меня есть CAVALERA, GO AHEAD AND DIE и KILLER BE KILLED, я могу по-настоящему позволить SOULFLY быть SOULFLY. Пора вернуться к тому, что было в самом начале. Это тот трайбл-грув, который нравится людям. Так что я создаю альбом с таким настроем».



Max также сказал, что не собирается сбавлять оборотов в своей активности:



«Я был послан на эту планету, чтобы творить, и это всё, чем я хочу заниматься. Это всё, что я умею делать, и это всё, что я хочу делать... Конечно, с возрастом мы меняемся как люди, но я полагаю, что некоторые черты во мне остались такими же, какими были в 15 лет — моя страсть к металлу, то, что я чувствую, выходя на сцену, и мурашки по коже, волнение — это как наркотик. Это нельзя ощутить нигде, кроме как на сцене. Эти моменты не меняются, и мне это нравится.



Я всегда с нетерпением жду любого тура, который мы проводим, любого альбома, который мы выпускаем. Есть трудности, но в то же время это прекрасные возможности для жизни. И я живу настоящим моментом. Я не из тех, кто живёт, планируя то, что будет через 10 лет. Я живу сегодняшним днём, потому что не знаю, что будет через 10 лет. Я живу моментом, а момент — это то, что происходит прямо сейчас. Я хватаю его обеими руками и наслаждаюсь. И я стараюсь научить этому своих детей — наслаждаться моментом. Это прекрасная штука. Хорошо быть живым. Приятно делиться этим чувством с окружающими. Это невероятно. Это просто потрясающе!»







