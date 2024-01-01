Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 55
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 44
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 21
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 19
*Барабанщик PANTERA: «Винни много раз говорил мне, что взял э... 14
*Трейлер нового релиза STATUS QUO 11
*SABATON в игре 10
*Видео с выступления FEAR FACTORY 9
*BOB DAISLEY не удивлен, что его забыл OZZY OSBOURNE 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 55
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 44
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 21
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 19
[= ||| все новости группы



*

Soulfly

*



26 ноя 2024 : 		 MAX CAVALERA: «Я был послан на эту планету, чтобы творить!»

1 окт 2024 : 		 MAX CAVALERA хочет, чтобы «SOULFLY были SOULFLY»

30 май 2024 : 		 MAX CAVALERA хочет вернуть магию первых альбомов SOULFLY

15 мар 2024 : 		 Лидер SOULFLY: «Хочу вернуться к раннему звучанию на новом альбоме»

28 фев 2024 : 		 Новый альбом SOULFLY выйдет не раньше 2025 года

17 окт 2023 : 		 MAX CAVALERA: «Каждое шоу SOULFLY — это ритуал»

18 июл 2023 : 		 Концертное видео SOULFLY

30 янв 2023 : 		 SOULFLY выступили с новым гитаристом

6 янв 2023 : 		 SOULFLY нашли гитариста

27 дек 2022 : 		 Лидер SOULFLY — о том, что для него значит успех

7 авг 2022 : 		 Лидер SOULFLY: «Мыльная опера с Marco добавила огня альбому»

15 июл 2022 : 		 Лидер SOULFLY — о том, как тур по Roots оказал влияние на последний альбом

8 июл 2022 : 		 Новое видео SOULFLY

24 июн 2022 : 		 MAX CAVALERA выпустит обновлённую биографию

22 июн 2022 : 		 MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости

10 июн 2022 : 		 Новая песня SOULFLY

16 май 2022 : 		 На новом альбоме SOULFLY будет 10-минутный эпик

5 май 2022 : 		 Новая песня SOULFLY

8 апр 2022 : 		 Ранние альбомы SOULFLY будут переизданы

6 апр 2022 : 		 MAX CAVALERA заявил, что на новом альбоме SOULFLY будет олдскульный металхэд

3 апр 2022 : 		 Кто записывал гитары для нового SOULFLY?

22 фев 2022 : 		 SOULFLY исполнили песню FEAR FACTORY

15 фев 2022 : 		 SOULFLY сыграли две новые песни

15 фев 2022 : 		 Видео с выступления SOULFLY

25 янв 2022 : 		 SOULFLY нашли гитариста для тура

20 янв 2022 : 		 Лидер SOULFLY: «Кто будет играть на гитаре в туре? А я откуда знаю?»
Показать далее
| - |

|||| 26 ноя 2024

MAX CAVALERA: «Я был послан на эту планету, чтобы творить!»



zoom
MAX CAVALERA в недавней беседе с Metal-Roos рассказал о направлении нового альбома SOULFLY:

«Он будет традиционным, возврат к основам. Я хочу дать возможность SOULFLY снова быть SOULFLY. Я в какой-то степени мешал SOULFLY быть SOULFLY в течение нескольких лет, и я немного жалею об этом. Но теперь, когда у меня есть CAVALERA, GO AHEAD AND DIE и KILLER BE KILLED, я могу по-настоящему позволить SOULFLY быть SOULFLY. Пора вернуться к тому, что было в самом начале. Это тот трайбл-грув, который нравится людям. Так что я создаю альбом с таким настроем».

Max также сказал, что не собирается сбавлять оборотов в своей активности:

«Я был послан на эту планету, чтобы творить, и это всё, чем я хочу заниматься. Это всё, что я умею делать, и это всё, что я хочу делать... Конечно, с возрастом мы меняемся как люди, но я полагаю, что некоторые черты во мне остались такими же, какими были в 15 лет — моя страсть к металлу, то, что я чувствую, выходя на сцену, и мурашки по коже, волнение — это как наркотик. Это нельзя ощутить нигде, кроме как на сцене. Эти моменты не меняются, и мне это нравится.

Я всегда с нетерпением жду любого тура, который мы проводим, любого альбома, который мы выпускаем. Есть трудности, но в то же время это прекрасные возможности для жизни. И я живу настоящим моментом. Я не из тех, кто живёт, планируя то, что будет через 10 лет. Я живу сегодняшним днём, потому что не знаю, что будет через 10 лет. Я живу моментом, а момент — это то, что происходит прямо сейчас. Я хватаю его обеими руками и наслаждаюсь. И я стараюсь научить этому своих детей — наслаждаться моментом. Это прекрасная штука. Хорошо быть живым. Приятно делиться этим чувством с окружающими. Это невероятно. Это просто потрясающе!»




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 129

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом