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MAX CAVALERA хочет, чтобы «SOULFLY были SOULFLY»



MAX CAVALERA в недавнем интервью спросили, работает ли он над чем-то новым для SOULFLY:



«Я работаю над проектом прямо сейчас. Многие люди спрашивали меня [об этом]. Это некое возвращение к ранним SOULFLY. Я чувствую, что в тех ранних записях была какая-то магия, которая затерялась в череде лет. И поскольку у меня есть такие проекты, как GO AHEAD AND DIE и CAVALERA, чтобы удовлетворить мой экстремальный андеграундный вкус, я могу позволить SOULFLY снова быть SOULFLY, позволить им быть тем, чем они были в самом начале, то есть действительно мощной, свободной группой с большим количеством тяжелых трайбл-партий. Мы немного отошли от этого, и я чувствую, что это круто - вернуться к этой теме спустя столько лет и записать альбом, который... Создавая новую пластинку, я считаю, что это тот альбом, который должен был выйти после [2000-го] «Primitive». Поэтому я чувствую, что у меня есть шанс сделать третью пластинку заново, и я делаю ее более близкой к тому настроению, которое было у меня на альбомах [1998 года] «Soulfly» и «Primitive». Так что это будет круто, чувак. Я в предвкушении».







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