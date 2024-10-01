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*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 27
*Видео с выступления SLAYER 26
*LINKIN PARK исполнили новую песню 20
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*Лидер OPETH о любви к винилам 14
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Soulfly

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1 окт 2024 : 		 MAX CAVALERA хочет, чтобы «SOULFLY были SOULFLY»

30 май 2024 : 		 MAX CAVALERA хочет вернуть магию первых альбомов SOULFLY

15 мар 2024 : 		 Лидер SOULFLY: «Хочу вернуться к раннему звучанию на новом альбоме»

28 фев 2024 : 		 Новый альбом SOULFLY выйдет не раньше 2025 года

17 окт 2023 : 		 MAX CAVALERA: «Каждое шоу SOULFLY — это ритуал»

18 июл 2023 : 		 Концертное видео SOULFLY

30 янв 2023 : 		 SOULFLY выступили с новым гитаристом

6 янв 2023 : 		 SOULFLY нашли гитариста

27 дек 2022 : 		 Лидер SOULFLY — о том, что для него значит успех

7 авг 2022 : 		 Лидер SOULFLY: «Мыльная опера с Marco добавила огня альбому»

15 июл 2022 : 		 Лидер SOULFLY — о том, как тур по Roots оказал влияние на последний альбом

8 июл 2022 : 		 Новое видео SOULFLY

24 июн 2022 : 		 MAX CAVALERA выпустит обновлённую биографию

22 июн 2022 : 		 MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости

10 июн 2022 : 		 Новая песня SOULFLY

16 май 2022 : 		 На новом альбоме SOULFLY будет 10-минутный эпик

5 май 2022 : 		 Новая песня SOULFLY

8 апр 2022 : 		 Ранние альбомы SOULFLY будут переизданы

6 апр 2022 : 		 MAX CAVALERA заявил, что на новом альбоме SOULFLY будет олдскульный металхэд

3 апр 2022 : 		 Кто записывал гитары для нового SOULFLY?

22 фев 2022 : 		 SOULFLY исполнили песню FEAR FACTORY

15 фев 2022 : 		 SOULFLY сыграли две новые песни

15 фев 2022 : 		 Видео с выступления SOULFLY

25 янв 2022 : 		 SOULFLY нашли гитариста для тура

20 янв 2022 : 		 Лидер SOULFLY: «Кто будет играть на гитаре в туре? А я откуда знаю?»

12 окт 2021 : 		 Лидер SOULFLY — о Dino в группе: «Настоящая сбыча мечт!»
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MAX CAVALERA хочет, чтобы «SOULFLY были SOULFLY»



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MAX CAVALERA в недавнем интервью спросили, работает ли он над чем-то новым для SOULFLY:

«Я работаю над проектом прямо сейчас. Многие люди спрашивали меня [об этом]. Это некое возвращение к ранним SOULFLY. Я чувствую, что в тех ранних записях была какая-то магия, которая затерялась в череде лет. И поскольку у меня есть такие проекты, как GO AHEAD AND DIE и CAVALERA, чтобы удовлетворить мой экстремальный андеграундный вкус, я могу позволить SOULFLY снова быть SOULFLY, позволить им быть тем, чем они были в самом начале, то есть действительно мощной, свободной группой с большим количеством тяжелых трайбл-партий. Мы немного отошли от этого, и я чувствую, что это круто - вернуться к этой теме спустя столько лет и записать альбом, который... Создавая новую пластинку, я считаю, что это тот альбом, который должен был выйти после [2000-го] «Primitive». Поэтому я чувствую, что у меня есть шанс сделать третью пластинку заново, и я делаю ее более близкой к тому настроению, которое было у меня на альбомах [1998 года] «Soulfly» и «Primitive». Так что это будет круто, чувак. Я в предвкушении».




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1 окт 2024
gravitgroove
Придется предварительно заглянуть в "Спортмастер", а после - позвонить Робинзону, ведь это он 50% "магии" выкручивал.
1 окт 2024
shaulum
ну посмотрим посмотрим, что у него получится

просмотров: 273

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