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Soulfly

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|||| 30 май 2024

MAX CAVALERA хочет вернуть магию первых альбомов SOULFLY



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В новом интервью для Moshpit Passion лидер SOULFLY Max Cavalera рассказал о музыкальном направлении предстоящего альбома:

«Мне очень нравился ранний материал SOULFLY, потому что в нём было больше трайбла и грува.

А теперь, когда у меня есть проекты CAVALERA и GO AHEAD AND DIE, я могу быть настолько тяжёлым, насколько захочу с CAVALERA, поэтому я могу позволить себе играть в SOULFLY что-то совершенно другое. Теперь я могу придавать SOULFLY немного другую форму, и SOULFLY действительно больше похожа на грув-ориентированную трайбл-группу. Я думаю, что в восприятии многих людей именно такими были лучшие альбомы SOULFLY. Так что дело не в том, что я пытаюсь сыграть на популярности ню-метала, это не совсем так. Просто я считаю, что в ранних SOULFLY была какая-то магия, которую с годами словно потеряли. И я думаю, что мы попытаемся вернуть её благодаря новому альбому, который выйдет в следующем году».

По поводу того, что поклонники могут ожидать услышать на предстоящем тринадцатом альбоме SOULFLY, Max сказал:

«Я думаю, это будет круто, потому что на него также повлияли другие вещи, которые я слушаю в данный момент, например, KUBLAI KHAN, JESUS PIECE, KNOCKED LOOSE, JUDICIARY. Так что в нём будут действительно тяжёлые брейкдаун-грувы вместе с трайбл-барабанами. Это будет круто. Это будет действительно крутой альбом, который я очень хочу создать. И, конечно же, ещё и потому, что моя мама скончалась в прошлом году, я собираюсь сделать этот альбом для неё. Это посвящение ей. Поэтому для меня это будет ещё и духовная запись. Так что это будет особенный альбом, несомненно. Прошло два года с момента выхода "Totem". "Totem" был нашей последней пластинкой.

Я думаю, мы достаточно вдохновлены, чтобы создать что-то особенное в следующем году».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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30 май 2024
gravitgroove
Он так заявляет, будто Eye for an Eye, Bleed и Bumbklaatt не такие тяжелые, каким стал Soulfly позже в связке с CC и ремейками на Sepultura. Да, не так мрачно, но треки с Roots и первого альбома способны уничтожить динамики хорошей стерео-системы жирным серединистым кранчем.
Like!2
31 май 2024
n
nkatsy
да будет так!

просмотров: 198

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