30 май 2024



MAX CAVALERA хочет вернуть магию первых альбомов SOULFLY



В новом интервью для Moshpit Passion лидер SOULFLY Max Cavalera рассказал о музыкальном направлении предстоящего альбома:



«Мне очень нравился ранний материал SOULFLY, потому что в нём было больше трайбла и грува.



А теперь, когда у меня есть проекты CAVALERA и GO AHEAD AND DIE, я могу быть настолько тяжёлым, насколько захочу с CAVALERA, поэтому я могу позволить себе играть в SOULFLY что-то совершенно другое. Теперь я могу придавать SOULFLY немного другую форму, и SOULFLY действительно больше похожа на грув-ориентированную трайбл-группу. Я думаю, что в восприятии многих людей именно такими были лучшие альбомы SOULFLY. Так что дело не в том, что я пытаюсь сыграть на популярности ню-метала, это не совсем так. Просто я считаю, что в ранних SOULFLY была какая-то магия, которую с годами словно потеряли. И я думаю, что мы попытаемся вернуть её благодаря новому альбому, который выйдет в следующем году».



По поводу того, что поклонники могут ожидать услышать на предстоящем тринадцатом альбоме SOULFLY, Max сказал:



«Я думаю, это будет круто, потому что на него также повлияли другие вещи, которые я слушаю в данный момент, например, KUBLAI KHAN, JESUS PIECE, KNOCKED LOOSE, JUDICIARY. Так что в нём будут действительно тяжёлые брейкдаун-грувы вместе с трайбл-барабанами. Это будет круто. Это будет действительно крутой альбом, который я очень хочу создать. И, конечно же, ещё и потому, что моя мама скончалась в прошлом году, я собираюсь сделать этот альбом для неё. Это посвящение ей. Поэтому для меня это будет ещё и духовная запись. Так что это будет особенный альбом, несомненно. Прошло два года с момента выхода "Totem". "Totem" был нашей последней пластинкой.



Я думаю, мы достаточно вдохновлены, чтобы создать что-то особенное в следующем году».







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