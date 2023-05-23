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*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
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Tool

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|||| 23 май 2023

Вокалист TOOL прикинулся драг-квин



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Во время выступления группы на фестивале Welcome To Rockville в воскресенье (21 мая) в Дайтона-Бич, штат Флорида, фронтмен TOOL Maynard James Keenan надел светлый парик, накрасил губы красной помадой и надел обтягивающую майку, которая демонстрировала его искусственную грудь.

По данным издания Consequence, опубликовавшего серию фотографий Keenan'a на фестивале, выступление TOOL на мероприятии состоялось через несколько дней после того, как губернатор Флориды Рон ДеСантис подписал ряд законопроектов, направленных против трансгендерного сообщества, включая запрет на посещение драг-шоу несовершеннолетними. Поскольку фестиваль Welcome To Rockville открыт для всех возрастов, Keenan технически нарушил новый закон, призванный наказать людей и заведения, которые допускают детей на драг-шоу, представления бурлеска и другие виды "непристойных" развлечений.

Однако в новом интервью изданию The Messenger он отрицает, что его действия как-то связаны с ДеСантисом.

«Я не политик и не имею никакого отношения к Флориде. Я переодевался задолго до того, как эти кликуши-дурачки вылезли из пеленок. В наше время технологии и способы их применения просто поражают воображение, и я просто хотел вернуть этот образ.

Меня поражает, как каждая вещь, которую ты говоришь или делаешь, извращается и подгоняется под какую-то фундаменталистскую ультраправую или ультралевую повестку дня».






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23 май 2023
WahrandPhain
Петух он и в голубятне петух.
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23 май 2023
DirtyPigs
WahrandPhain, батя твой
Like!4  Dislike!2
23 май 2023
F
Fo0x
О, и этот начал за трансформеров топить.
Like!1
24 май 2023
agugac
А когда-то выходил на балкон в чём мать родила и в три часа ночи на майские, врубал на всю катушку "Sober" и понимал, что рано свет погас в окнах моего дома...
А так да, время идёт и многое меняется в петушиную сторону. Разочаровуха полная! Панин какой-то...
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