Вокалист TOOL прикинулся драг-квин



Во время выступления группы на фестивале Welcome To Rockville в воскресенье (21 мая) в Дайтона-Бич, штат Флорида, фронтмен TOOL Maynard James Keenan надел светлый парик, накрасил губы красной помадой и надел обтягивающую майку, которая демонстрировала его искусственную грудь.



По данным издания Consequence, опубликовавшего серию фотографий Keenan'a на фестивале, выступление TOOL на мероприятии состоялось через несколько дней после того, как губернатор Флориды Рон ДеСантис подписал ряд законопроектов, направленных против трансгендерного сообщества, включая запрет на посещение драг-шоу несовершеннолетними. Поскольку фестиваль Welcome To Rockville открыт для всех возрастов, Keenan технически нарушил новый закон, призванный наказать людей и заведения, которые допускают детей на драг-шоу, представления бурлеска и другие виды "непристойных" развлечений.



Однако в новом интервью изданию The Messenger он отрицает, что его действия как-то связаны с ДеСантисом.



«Я не политик и не имею никакого отношения к Флориде. Я переодевался задолго до того, как эти кликуши-дурачки вылезли из пеленок. В наше время технологии и способы их применения просто поражают воображение, и я просто хотел вернуть этот образ.



Меня поражает, как каждая вещь, которую ты говоришь или делаешь, извращается и подгоняется под какую-то фундаменталистскую ультраправую или ультралевую повестку дня».











