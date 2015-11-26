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Tool

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TOOL отыграли первый за два года концерт



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Выступлением десятого января на Matthew Knight Arena, Eugene, Oregon, TOOL открыли американский тур в поддержку альбома "Fear Inoculum". Этот концерт стал первым для группы с момента последнего шоу, состоявшегося в начале марта 2020 года.

Сет-лист:

01. Fear Inoculum

02. Opiate (extended version)

03. The Pot

04. Pushit (first time since 2014; album version)

05. Pneuma

06. The Grudge

07. Right In Two (first time since 2011)

08. Hooker With A Penis (first time since 2014)

09. Descending

Intermission

10. Chocolate Chip Trip

11. Eon Blue Apocalypse

12. The Patient

13. Invincible

Watch TOOL Play First Concert In Nearly Two Years














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