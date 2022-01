сегодня



TOOL отыграли первый за два года концерт



Выступлением десятого января на Matthew Knight Arena, Eugene, Oregon, TOOL открыли американский тур в поддержку альбома "Fear Inoculum". Этот концерт стал первым для группы с момента последнего шоу, состоявшегося в начале марта 2020 года.



Сет-лист:



01. Fear Inoculum



02. Opiate (extended version)



03. The Pot



04. Pushit (first time since 2014; album version)



05. Pneuma



06. The Grudge



07. Right In Two (first time since 2011)



08. Hooker With A Penis (first time since 2014)



09. Descending



Intermission



10. Chocolate Chip Trip



11. Eon Blue Apocalypse



12. The Patient



13. Invincible































