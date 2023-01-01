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У TOOL много идей



Justin Chancellor в интервью "The Vinyl Guide" ответил на вопрос о том, начала ли группа работать над каким-то новым материалом:



«У нас много идей. Мы еще ничего не записали. Но до весны следующего года мы очень заняты — я так понимаю, до весны следующего года — гастролями. Как только они закончатся, мы вернемся в студию и займемся записью. У нас уже было несколько вполне приличных сессий работы над материалом. Так что у нас есть все необходимые ингредиенты. Осталось только по-настоящему поработать над ним и уделить этому время, когда мы не гастролируем».



На вопрос о том, есть ли идеи, записанные во время сессий сочинения песен для предыдущих альбомов, которые еще не были выпущены, Justin ответил следующее:



«Да, много идей с последнего альбома. У нас есть куча идей, но они не записаны в том объеме, в котором мы могли бы записать альбом. Просто, я бы сказал, много демо-записей. А еще куча идей просто хранится».







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