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Обновленный вариант от TOOL



TOOL опубликовали обновленную и расширенную версию композиции "Opiate", получившей название "Opiate²". Физический вариант будет выпущен на Blu-ray с сопроводительным фильмом и 46-страничной арт-книгой.



















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