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TOOL исполнили две новых песни



TOOL в ходе выступления на фестивале Welcome To Rockville (Джексонвилл, Флорида) 5 мая исполнили две новых песни — "Descending" и "Invincible". Видеоролики, снятые фэнами, доступны ниже.



























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