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*RUSH соболезнуют евреям 61
*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 31
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 27
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 25
*Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!» 23
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Tool

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Видео полного выступления TOOL



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Видео полного выступления TOOL, которое состоялось в рамках фестиваля Power Trip, доступно для просмотра ниже:

01. Jambi
02. The Pot
03. Fear Inoculum
04. Rosetta Stoned
05. Pushit
06. Forty Six & Two
07. Penuma
08. The Grudge
09. Invincible
10. Stinkfist
11. Swamp Song
12. Ænema




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