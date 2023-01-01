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Видео полного выступления TOOL



Видео полного выступления TOOL, которое состоялось в рамках фестиваля Power Trip, доступно для просмотра ниже:



01. Jambi

02. The Pot

03. Fear Inoculum

04. Rosetta Stoned

05. Pushit

06. Forty Six & Two

07. Penuma

08. The Grudge

09. Invincible

10. Stinkfist

11. Swamp Song

12. Ænema







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