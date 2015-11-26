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Tool

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6 фев 2021 : 		 Вокалист TOOL словил COVID-19. Опять

9 ноя 2020 : 		 У гитариста TOOL украли гитару. Ну почти его.

14 окт 2020 : 		 Вокалист TOOL борется с последствиями COVID-19

16 авг 2020 : 		 TOOL получили золото

22 май 2020 : 		 Вокалист TOOL: «Впереди много перемен»

19 май 2020 : 		 Ранняя версия песни TOOL

5 май 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста TOOL

19 мар 2020 : 		 TOOL отменили североамериканский тур

6 мар 2020 : 		 Фанат, посетивший концерт TOOL, был заражен коронавирусом

27 янв 2020 : 		 TOOL получили Грэмми

16 янв 2020 : 		 Альбом TOOL — самый продаваемый рок-диск 2019 года

15 дек 2019 : 		 Рассказ об издании альбома TOOL

28 ноя 2019 : 		 Расширенная версия альбома TOOL выйдет зимой

2 ноя 2019 : 		 Колыбельные от TOOL

15 окт 2019 : 		 Песня TOOL стала первой

19 сен 2019 : 		 Барабанщик TOOL: «Да у нас полно материала»

11 сен 2019 : 		 Фронтмен TOOL MAYNARD JAMES KEENAN о Джастине Бибере: «Наверное, он хороший парень»

11 сен 2019 : 		 Новый альбом TOOL первый!

19 авг 2019 : 		 Барабанщик TOOL: «JUSTIN BIEBER — наш фанат? Без проблем»

14 авг 2019 : 		 Трек-лист нового альбома TOOL

13 авг 2019 : 		 TOOL попали в чарты

7 авг 2019 : 		 Новая песня TOOL

6 авг 2019 : 		 Обложка нового альбома TOOL

1 авг 2019 : 		 Фронтмен TOOL объяснил, что вызвало задержку выпуска альбома

30 июл 2019 : 		 TOOL официально объявили название нового альбома

23 июл 2019 : 		 Отрывок из нового альбома TOOL
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Вокалист TOOL словил COVID-19. Опять



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Maynard James Keenan из TOOL в недавнем интервью сообщил, что повторно словил COVID-19 в конце ноября и оказался в больнице первого декабря:

«Мерзотно донельзя, не мог дышать, совсем. Я два слова не мог сказать, чтобы не зайтись в кашле. В итоге у меня развилась пневмония. Так что если бы я остался в больнице, они мне сказали: "Ну ладно, мы можем тебя оставить, но ты будешь бороться ещё с 12 людьми за кровать, и у нас нет ИВЛ, так что ты хочешь?" И я ответил, что хочу дышать и хочу спать. Так что они лишь лечат симптомы и всё. Ты ничего не можешь сделать кроме как лечить симптомы, так что настоящее лекарство не та хрень, что отпускают без рецепта, это ингалятор, немного антибиотиков, чтобы бороться с пневмонией, — пристегнул ремни и полетели».

TOOL



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