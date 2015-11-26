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Вокалист TOOL словил COVID-19. Опять



Maynard James Keenan из TOOL в недавнем интервью сообщил, что повторно словил COVID-19 в конце ноября и оказался в больнице первого декабря:



«Мерзотно донельзя, не мог дышать, совсем. Я два слова не мог сказать, чтобы не зайтись в кашле. В итоге у меня развилась пневмония. Так что если бы я остался в больнице, они мне сказали: "Ну ладно, мы можем тебя оставить, но ты будешь бороться ещё с 12 людьми за кровать, и у нас нет ИВЛ, так что ты хочешь?" И я ответил, что хочу дышать и хочу спать. Так что они лишь лечат симптомы и всё. Ты ничего не можешь сделать кроме как лечить симптомы, так что настоящее лекарство не та хрень, что отпускают без рецепта, это ингалятор, немного антибиотиков, чтобы бороться с пневмонией, — пристегнул ремни и полетели».







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