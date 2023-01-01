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Вокалист TOOL о Power Trip



Maynard James Keenan в интервью "Power Hour" рассказал о своих ощущениях перед выступлением в рамках фестиваля Power Trip, который пройдёт 6–7–8 октября в Empire Polo Club, Indio, California.



«Оказаться в одном ряду с такими людьми — это просто потрясающе. Всё, что вы можете сделать, это не беспокоиться об этом — просто делать то, что вы делаете, и стараться делать это как можно лучше, чтобы не выглядеть клоуном рядом с этими суперзвёздами».







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