сегодня



Барабанщик TOOL подрался в аэропорту



По данным TMZ, барабанщик TOOL Danny Carey был арестован в аэропорту Канзас-Сити после того, как он якобы подрался с кем-то в терминале.



Источники в правоохранительных органах сообщили сайту, что полиция аэропорта отреагировала в воскресенье вечером (12 декабря) на сообщение о ссоре между двумя мужчинами. Прибыв на место происшествия, они арестовали Carey и доставили его в близлежащий полицейский участок. 60-летний музыкант был задержан за нападение на человека и отпущен под залог. Полицейский отчёт передан в прокуратуру для рассмотрения, после чего будут предъявлены возможные обвинения.



Представитель департамента авиации Канзас-Сити сообщил Rolling Stone:



«Что касается просьбы о предоставлении видео с камер наблюдения, то наша служба не располагает такой технологией. Полицейский отчёт был передан в прокуратуру для рассмотрения».



Арест Carey произошёл через день после того, как он исполнил песню Джими Хендрикса "Fire" на баскетбольном матче между Университетом Канзаса и Университетом Миссури в Лоуренсе, штат Канзас.





Tool drummer Danny Carey was arrested for misdemeanor assault at the airport in Kansas City. https://t.co/C7aKNg61p3 — TMZ (@TMZ) December 13, 2021





+0 -0



просмотров: 418

