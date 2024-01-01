сегодня



TOOL не планируют ждать еще 13 лет



В недавнем интервью Metal Hammer, басист TOOL Justin Chancellor сообщил, что группа не планирует ждать 13 лет, чтобы выпустить новую пластинку.



«Danny [Carey, TOOL drummer] сейчас 62, так что не стоит ждать еще 13 лет, прежде чем мы что-то сделаем. Нам нужно быть более эффективными, и мы обсуждали, как это можно сделать. Может быть, взять пример с того, как мы с Peter [Mohamed, коллега Justin по сайд-проекту MTVOID] работаем с MTVOID - вместо того, чтобы смотреть друг на друга и говорить "Давай! Достань это из себя!", может быть, мы могли бы делать немного больше дома. Посмотрим!»



Он добавил, что все в группе так или иначе работает над новой музыкой:



«Мы немного поработали перед этим туром. Мы пытались сделать это в течение пары месяцев. В итоге мы собрали все идеи, которые у нас были; обычно, когда мы это делаем, то начинаем писать довольно скоро, но у нас было много дел, поэтому мы не стали погружаться в работу полностью. Когда мы закончим с Европой, мы снова погрузимся в работу во второй половине года»







+0 -0



просмотров: 88

