Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня KERRY KING 52
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 45
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
*Новое видео MY DYING BRIDE 24
*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 21
*Новое видео SONATA ARCTICA 18
*KERRY KING: «Разногласия привели к развалу SLAYER» 17
*KERRY KING: «DAVE LOMBARDO для меня мёртв» 15
*NILE готовы к сведению 14
*BRUCE KULICK: «KISS кончили без уважения к истории!» 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня KERRY KING 52
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 45
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
*Новое видео MY DYING BRIDE 24
*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 21
[= ||| все новости группы



*

Tool

*



14 фев 2024 : 		 TOOL не планируют ждать еще 13 лет

4 фев 2024 : 		 DANNY CAREY о новом TOOL

11 янв 2024 : 		 чОрный пояс вокалиста TOOL

10 янв 2024 : 		 YOYOKA исполняет TOOL

22 ноя 2023 : 		 ALEX LIFESON присоединился на сцене к TOOL

16 окт 2023 : 		 Видео полного выступления TOOL

12 окт 2023 : 		 У TOOL много идей

9 окт 2023 : 		 Видео полного выступления TOOL

6 сен 2023 : 		 Вокалист TOOL о Power Trip

31 авг 2023 : 		 Винодел из TOOL приглашает на дегустацию

23 май 2023 : 		 Вокалист TOOL прикинулся драг-квин

26 янв 2023 : 		 С барабанщика TOOL сняли обвинения

9 дек 2022 : 		 Барабанщик TOOL предстанет перед судом зимой

20 июл 2022 : 		 Новый трек от басиста TOOL

28 июн 2022 : 		 Винил TOOL выйдет летом

11 июн 2022 : 		 Вокалист TOOL четыре раза цеплял COVID-19

18 мар 2022 : 		 Новое видео TOOL

15 мар 2022 : 		 TOOL не будут ждать 13 лет, чтобы выпустить альбом

10 мар 2022 : 		 TOOL исполнили "Undertow"

1 мар 2022 : 		 Обновленный вариант от TOOL

1 мар 2022 : 		 Винил TOOL выйдет весной

26 фев 2022 : 		 Вокалист TOOL — о неудовлетворённости своими выступлениями

23 фев 2022 : 		 TOOL отметят юбилей дебюта

21 янв 2022 : 		 TOOL впервые сыграли "Culling Voices"

12 янв 2022 : 		 TOOL отыграли первый за два года концерт

11 янв 2022 : 		 METALLICA и TOOL использовали собак для поиска заражённых коронавирусом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TOOL не планируют ждать еще 13 лет



zoom
В недавнем интервью Metal Hammer, басист TOOL Justin Chancellor сообщил, что группа не планирует ждать 13 лет, чтобы выпустить новую пластинку.

«Danny [Carey, TOOL drummer] сейчас 62, так что не стоит ждать еще 13 лет, прежде чем мы что-то сделаем. Нам нужно быть более эффективными, и мы обсуждали, как это можно сделать. Может быть, взять пример с того, как мы с Peter [Mohamed, коллега Justin по сайд-проекту MTVOID] работаем с MTVOID - вместо того, чтобы смотреть друг на друга и говорить "Давай! Достань это из себя!", может быть, мы могли бы делать немного больше дома. Посмотрим!»

Он добавил, что все в группе так или иначе работает над новой музыкой:

«Мы немного поработали перед этим туром. Мы пытались сделать это в течение пары месяцев. В итоге мы собрали все идеи, которые у нас были; обычно, когда мы это делаем, то начинаем писать довольно скоро, но у нас было много дел, поэтому мы не стали погружаться в работу полностью. Когда мы закончим с Европой, мы снова погрузимся в работу во второй половине года»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 88

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом