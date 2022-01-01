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Вокалист TOOL четыре раза цеплял COVID-19



Maynard James Keenan в рамках недавней беседы рассказал, что последние пару лет регулярно страдает от COVID-19:



«У меня он был четыре раза. Однажды европейский вариант — было забавно».



В марте 21 года он привился и сказал, что ощущает себя лучше:



«Ну оно как простуда, но сейчас я уже здоров».







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