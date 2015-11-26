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TOOL работают над обложкой



TOOL работают над обложкой к новому альбому — об этом сообщил гитарист METALLICA Kirk Hammett:



«О, я немного общался с Adam'ом Jones'ом и узнал, что они работают над обложкой. Так что это хороший знак. Раз они дошли до обложки, то может они уже близки».



Ранее группа разместила фотографию Jones'a, Justin'a Chancellor'a и Danny Carey вместе с продюсером Joe Barresi и отвечающим за мастеринг Bob'ом Ludwig'ом.











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