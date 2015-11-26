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Tool

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4 апр 2019 : 		 TOOL обновили обложку страницы на Facebook

26 мар 2019 : 		 TOOL работают над обложкой

9 фев 2019 : 		 Новый альбом TOOL должен выйти весной или летом

6 фев 2019 : 		 Не ждите новый TOOL в апреле

6 янв 2019 : 		 TOOL завершили запись вокала

12 сен 2018 : 		 Фронтмен TOOL о статусе нового альбома: «До завершения ещё далеко, но уже намного ближе»

28 апр 2018 : 		 Новая музыка TOOL в промо-видео

9 мар 2018 : 		 TOOL наняли продюсера JOE BARRESI

6 мар 2018 : 		 TOOL приступили к записи

31 янв 2018 : 		 Никакого альбома TOOL летом не будет

31 май 2017 : 		 Вокалист TOOL обратился к зрителям

13 дек 2016 : 		 Басист TOOL о новом альбоме

27 окт 2016 : 		 У TOOL два альбома материала, но им нравится только пять песен

23 июн 2016 : 		 Трейлер к биографии вокалиста TOOL

23 май 2016 : 		 Дети исполняют TOOL

15 апр 2016 : 		 Биография вокалиста TOOL выйдет в ноябре

7 апр 2016 : 		 Новый альбом TOOL продвигается к релизу

4 фев 2016 : 		 На концерте TOOL поклонник упал с балкона

24 янв 2016 : 		 Видео с выступления TOOL

16 янв 2016 : 		 Видео полного выступления TOOL

9 янв 2016 : 		 Видео с выступления TOOL

24 ноя 2015 : 		 Гитарист TOOL: «У нас есть идеи примерно для 20 потенциальных песен»

2 ноя 2015 : 		 TOOL одевшись под LED ZEPPELIN исполнили кавер-версию 'No Quarter'

7 окт 2015 : 		 MAYNARD JAMES KEENAN о новом альбоме TOOL

24 июн 2015 : 		 TOOL выступят на Хэллоуин

3 июн 2015 : 		 Вокалист TOOL перенес операцию
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TOOL обновили обложку страницы на Facebook



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TOOL опубликовали новую обложку страницы на Facebook, на которой изображён логотип с римскими цифрами, означающими 2019.

Некоторые фэны решили, что изображение является подтверждением того, что TOOL выпустят долгожданный альбом в этом году, хотя никаких объявлений по этому поводу не поступало.



TOOL Updates Logo, Sends Fans Into Frenzy




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

DirtyPigs


4 апр 2019, 16:19		а отварную сосиску при этом не уронили?


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