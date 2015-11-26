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TOOL обновили обложку страницы на Facebook



TOOL опубликовали новую обложку страницы на Facebook, на которой изображён логотип с римскими цифрами, означающими 2019.



Некоторые фэны решили, что изображение является подтверждением того, что TOOL выпустят долгожданный альбом в этом году, хотя никаких объявлений по этому поводу не поступало.















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