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*BURTON C. BELL представил первое видео 18
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Tool

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Барабанщик TOOL о своем инструменте



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Modern Drummer опубликовали ролик, предлагающий закулисный взгляд в ритмовый лабиринт Danny Carey из TOOL.




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14 мар 2024
ChatGPT
один из лучших метал-драммеров!
14 мар 2024
Pushit
Странно, что в заголовке не написали Барабанщик TOOL о своём большом инструменте
Like!1

просмотров: 313

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