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METALLICA и TOOL использовали собак для поиска заражённых коронавирусом



По данным Rolling Stone, METALLICA и TOOL вошли в число артистов, которые наняли собак, специально обученных искать следы COVID-19 у членов их команды, сопровождающих и всех, кто попадает за кулисы.



METALLICA наняла фирму Bio Detection K9 из Огайо для своих осенних концертов в Форт-Лодердейле и Атланте, а также на концерте в честь 40-летия группы в Сан-Франциско в прошлом месяце.



Джон Питс из управляющей компании Q Prime, которая является официальным партнёром METALLICA, сказал:



«Пока что, постучим по дереву, собаки справляются с этим на ура. У нас не было ни одной собаки, которая бы промахнулась».



Компания Bio Detection K9 уже более десяти лет занимается использованием собак для обнаружения вирусов, бактерий и грибков в партнёрстве с Министерством сельского хозяйства США и другими государственными учреждениями. Компания планирует направить усилия на развёртывание по всему миру кинологических подразделений, обнаруживающих COVID, чтобы помочь населению безопасно возобновить общественные и спортивные мероприятия. В перспективе компания планирует устойчиво решать предстоящие биологические и медицинские проблемы, коренным образом меняя взгляд на способность собак обнаруживать и предотвращать проблемы со здоровьем в глобальном масштабе.



Собаки Bio Detection K9 специально тренируются на COVID-19 и его различных штаммах и не реагируют на сезонные гриппы и простуды. Собаки не используются для поиска в больших скоплениях людей, только в поддающихся контролю группах.



Шон Рид, директор по обучению и операциям Bio Detection K9, заявил:



«Мы не обыскиваем целые стадионы, это не наша задача. Я не обыскиваю с собакой толпу из 60 000 человек».



Уэйд Моррелл, генеральный директор компании Priority One Canine, которая недавно купила Bio Detection K9, сказал WBNS, что на обычном концерте на стадионе или арене «работает около 100 человек», и «чтобы досмотреть этих 100 человек, потребуется около пяти минут. На то, чтобы выстроить всех в шеренгу и снять маски, уходит больше времени, чем на то, чтобы собаки прошли вдоль шеренги и обыскали их».



По словам Моррелла, тестирование проводится путём выстраивания участников на расстоянии четырёх-шести футов друг от друга и снятия маски, которую они носили около 10 минут. Затем собаки проходят вдоль линии, обнюхивая маски, и останавливаются и садятся, указывая на участника с положительным результатом на COVID-19.



«Поскольку в этой зоне сконцентрирован запах, вероятность того, что собаки найдут его в маске, гораздо выше».







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