Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD: «Я уже 36 лет не беру в рот крепкого» 83
*С Новым годом! 43
*Музыкальный продюсер рассказал, что Lars Ulrich заставил убр... 40
*Вокалист DISTURBED: «На евреев в Нью-Йорке нападают ежедневн... 20
*Drum-cam от MUDVAYNE 19
[= ||| все новости группы



*

Tool

*



11 янв 2022 : 		 METALLICA и TOOL использовали собак для поиска заражённых коронавирусом

10 янв 2022 : 		 TOOL репетируют

16 дек 2021 : 		 Барабанщик TOOL должен явиться в суд в январе

14 дек 2021 : 		 Барабанщик TOOL подрался в аэропорту

23 апр 2021 : 		 Награды TOOL

6 фев 2021 : 		 Вокалист TOOL словил COVID-19. Опять

9 ноя 2020 : 		 У гитариста TOOL украли гитару. Ну почти его.

14 окт 2020 : 		 Вокалист TOOL борется с последствиями COVID-19

16 авг 2020 : 		 TOOL получили золото

22 май 2020 : 		 Вокалист TOOL: «Впереди много перемен»

19 май 2020 : 		 Ранняя версия песни TOOL

5 май 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста TOOL

19 мар 2020 : 		 TOOL отменили североамериканский тур

6 мар 2020 : 		 Фанат, посетивший концерт TOOL, был заражен коронавирусом

27 янв 2020 : 		 TOOL получили Грэмми

16 янв 2020 : 		 Альбом TOOL — самый продаваемый рок-диск 2019 года

15 дек 2019 : 		 Рассказ об издании альбома TOOL

28 ноя 2019 : 		 Расширенная версия альбома TOOL выйдет зимой

2 ноя 2019 : 		 Колыбельные от TOOL

15 окт 2019 : 		 Песня TOOL стала первой

19 сен 2019 : 		 Барабанщик TOOL: «Да у нас полно материала»

11 сен 2019 : 		 Фронтмен TOOL MAYNARD JAMES KEENAN о Джастине Бибере: «Наверное, он хороший парень»

11 сен 2019 : 		 Новый альбом TOOL первый!

19 авг 2019 : 		 Барабанщик TOOL: «JUSTIN BIEBER — наш фанат? Без проблем»

14 авг 2019 : 		 Трек-лист нового альбома TOOL

13 авг 2019 : 		 TOOL попали в чарты
Показать далее
| - |

|||| сегодня

METALLICA и TOOL использовали собак для поиска заражённых коронавирусом



*
zoom
*
* *
По данным Rolling Stone, METALLICA и TOOL вошли в число артистов, которые наняли собак, специально обученных искать следы COVID-19 у членов их команды, сопровождающих и всех, кто попадает за кулисы.

METALLICA наняла фирму Bio Detection K9 из Огайо для своих осенних концертов в Форт-Лодердейле и Атланте, а также на концерте в честь 40-летия группы в Сан-Франциско в прошлом месяце.

Джон Питс из управляющей компании Q Prime, которая является официальным партнёром METALLICA, сказал:

«Пока что, постучим по дереву, собаки справляются с этим на ура. У нас не было ни одной собаки, которая бы промахнулась».

Компания Bio Detection K9 уже более десяти лет занимается использованием собак для обнаружения вирусов, бактерий и грибков в партнёрстве с Министерством сельского хозяйства США и другими государственными учреждениями. Компания планирует направить усилия на развёртывание по всему миру кинологических подразделений, обнаруживающих COVID, чтобы помочь населению безопасно возобновить общественные и спортивные мероприятия. В перспективе компания планирует устойчиво решать предстоящие биологические и медицинские проблемы, коренным образом меняя взгляд на способность собак обнаруживать и предотвращать проблемы со здоровьем в глобальном масштабе.

Собаки Bio Detection K9 специально тренируются на COVID-19 и его различных штаммах и не реагируют на сезонные гриппы и простуды. Собаки не используются для поиска в больших скоплениях людей, только в поддающихся контролю группах.

Шон Рид, директор по обучению и операциям Bio Detection K9, заявил:

«Мы не обыскиваем целые стадионы, это не наша задача. Я не обыскиваю с собакой толпу из 60 000 человек».

Уэйд Моррелл, генеральный директор компании Priority One Canine, которая недавно купила Bio Detection K9, сказал WBNS, что на обычном концерте на стадионе или арене «работает около 100 человек», и «чтобы досмотреть этих 100 человек, потребуется около пяти минут. На то, чтобы выстроить всех в шеренгу и снять маски, уходит больше времени, чем на то, чтобы собаки прошли вдоль шеренги и обыскали их».

По словам Моррелла, тестирование проводится путём выстраивания участников на расстоянии четырёх-шести футов друг от друга и снятия маски, которую они носили около 10 минут. Затем собаки проходят вдоль линии, обнюхивая маски, и останавливаются и садятся, указывая на участника с положительным результатом на COVID-19.

«Поскольку в этой зоне сконцентрирован запах, вероятность того, что собаки найдут его в маске, гораздо выше».

METALLICA And TOOL Have Used COVID-Sniffing Dogs For Tour Safety At Recent Shows



Like!+0Dislike!-3


КомментарииСкрыть/показать 2 )

гладиатор


11 янв 2022, 17:09		Боже, это дно

WahrandPhain


11 янв 2022, 17:19		ахахахах пиздец ебанатство. Эй, а где ваксеры которые визжали про 146 % поражение легких и прочую ебалу, ваш выход!


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 584

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом