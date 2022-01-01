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TOOL отметят юбилей дебюта



TOOL решили отметить 30-летие релиза "Opiate" выпуском переосмысленной и удлинённой версией заглавного трека и специальным фильмом. Релиз будет доступен как DSP первого марта, на Blu-ray он выйдет 18 марта.











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