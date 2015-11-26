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Не ждите новый TOOL в апреле



Вокалист TOOL Maynard James Keenan ответил в Твиттере на вопрос одного из поклонников, стоит ли ждать им нового альбома через два месяца — «Нет».



Ранее барабанщик группы в разговоре с фанатом на NAMM сказал, что «в планах выпустить диск в середине апреля».

















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