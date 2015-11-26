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Tool

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Не ждите новый TOOL в апреле



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Вокалист TOOL Maynard James Keenan ответил в Твиттере на вопрос одного из поклонников, стоит ли ждать им нового альбома через два месяца — «Нет».

Ранее барабанщик группы в разговоре с фанатом на NAMM сказал, что «в планах выпустить диск в середине апреля».



No, TOOL





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Alex Chernyatinsky


6 фев 2019, 11:19		Новость можно было сократить до слов просто "Не ждите".


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