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Вокалист TOOL — о неудовлетворённости своими выступлениями



Maynard James Keenan в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, за счёт чего его команды смогли собрать такую аудиторию:



«Если люди придут на мероприятие, а там будет скучно, они не поддержат группу и больше не вернутся. Вы должны довести дело до конца. Вы должны провести продуманную презентацию.



Люди хотят, чтобы их развлекали; они хотят, чтобы их чем-то тронули. И я считаю, что для того, чтобы сделать это, в зависимости от вашей программы, такие люди, как я, просто должны делать какую-то работу, и я должен делать её хорошо. И я никогда не был удовлетворён тем, как я это сделал; я всегда думаю, что могу сделать это лучше. Так что если у вас такой образ мышления — вы всегда пытаетесь улучшить то, что вы сделали, даже если это было накануне вечером, и вы делали это десять тысяч раз, всегда есть место для улучшения и корректировки. Поэтому я полагаю, что люди ожидают именно этого — они знают, что мы вдумчивы и всегда размышляем об исправлении, корректировке и улучшении».













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