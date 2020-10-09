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Вокалист TOOL борется с последствиями COVID-19
Вокалист TOOL Maynard James Keenan в интервью Arizona Republic сообщил, что в конце февраля переболел COVID-19 и до сих пор восстанавливается:
«Я всё ещё имею дело с последствиями. Это было ужасно. Я выжил, но это было совсем не здорово. Поэтому мне определённо нужно смириться с этим».
Maynard добавил, что не собирался «бегать и кричать всем и каждому, что заболел»:
«Но это реально. И есть побочные эффекты. Я прошёл через ряд серьёзных медицинских процедур для снижения остаточных эффектов. И по-прежнему кашляю. Легкие всё ещё повреждены».
По словам музыканта, у нескольких из его друзей также положительные тесты:
«Совсем не старые, молодые люди в хорошей форме, занимаются бегом, но... И они также по-прежнему имеют дело с последствиями. Я потерял нескольких членов семьи».
На вопрос о том, каково его самочувствие на текущий момент, Keenan ответил:
«Ну так, кашель есть. Каждый день у меня приступы кашля, потому что мои лёгкие всё ещё повреждены. И я только что преодолел воспаление, которое случилось на моем запястье и руках. У меня был аутоиммунный приступ в виде ревматоидного артрита. В основном, насколько я понимаю, он атакует странные места, и это случайные атаки. Мой приз оказался таким».
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