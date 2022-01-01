TOOL не будут ждать 13 лет, чтобы выпустить альбом
Danny Carey в рамках недавней беседы заявил, что группа не планирует ждать ещё тринадцать лет, прежде чем выпустить альбом:
«Было обидно, когда не было нового материала для исполнения, но это время пролетело быстро. Я полагаю, что такова природа жизни. Как когда у тебя есть дети, они выросли, а ты думаешь: "Что случилось?" Это заняло много времени, но мы много гастролировали и старались расти в разных направлениях и отдыхать друг от друга, чтобы сохранить новизну. Мы также хотели привнести внешние эффекты, чтобы нам было что сказать друг другу в музыкальном плане. На этом альбоме всё сложилось очень хорошо. Я уверен, что следующий альбом не потребует от нас столько времени. У нас даже остались кое-какие наработки с предыдущего релиза, которые мы будем развивать. Мы уже начали работу над тремя или четырьмя новыми песнями».
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