Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 16
*MIKE PORTNOY: «Для металла в 80-х было лучше, чем в 90-х» 16
*Новое видео SCORPIONS 14
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 13
*Новое видео BLOODYWOOD 12
*Новая песня SCORPIONS 12
*Новое видео ANNIHILATOR 12
*Лидер GHOST назвал себя диктатором 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 16
*MIKE PORTNOY: «Для металла в 80-х было лучше, чем в 90-х» 16
*Новое видео SCORPIONS 14
[= ||| все новости группы



*

Tool

*



1 мар 2022 : 		 Винил TOOL выйдет весной

26 фев 2022 : 		 Вокалист TOOL — о неудовлетворённости своими выступлениями

23 фев 2022 : 		 TOOL отметят юбилей дебюта

21 янв 2022 : 		 TOOL впервые сыграли "Culling Voices"

12 янв 2022 : 		 TOOL отыграли первый за два года концерт

11 янв 2022 : 		 METALLICA и TOOL использовали собак для поиска заражённых коронавирусом

10 янв 2022 : 		 TOOL репетируют

16 дек 2021 : 		 Барабанщик TOOL должен явиться в суд в январе

14 дек 2021 : 		 Барабанщик TOOL подрался в аэропорту

23 апр 2021 : 		 Награды TOOL

6 фев 2021 : 		 Вокалист TOOL словил COVID-19. Опять

9 ноя 2020 : 		 У гитариста TOOL украли гитару. Ну почти его.

14 окт 2020 : 		 Вокалист TOOL борется с последствиями COVID-19

16 авг 2020 : 		 TOOL получили золото

22 май 2020 : 		 Вокалист TOOL: «Впереди много перемен»

19 май 2020 : 		 Ранняя версия песни TOOL

5 май 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста TOOL

19 мар 2020 : 		 TOOL отменили североамериканский тур

6 мар 2020 : 		 Фанат, посетивший концерт TOOL, был заражен коронавирусом

27 янв 2020 : 		 TOOL получили Грэмми

16 янв 2020 : 		 Альбом TOOL — самый продаваемый рок-диск 2019 года

15 дек 2019 : 		 Рассказ об издании альбома TOOL

28 ноя 2019 : 		 Расширенная версия альбома TOOL выйдет зимой

2 ноя 2019 : 		 Колыбельные от TOOL

15 окт 2019 : 		 Песня TOOL стала первой

19 сен 2019 : 		 Барабанщик TOOL: «Да у нас полно материала»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Винил TOOL выйдет весной



zoom
TOOL восьмого апреля на RCA Records выпустят виниловую версию "Fear Inoculum", которая будет доступна на пяти дисках:

Disc 1: "Fear Inoculum" and "Pneuma"

Disc 2: "Invincible"

Disc 3: "Legion Inoculant" and "Descending"

Disc 4: "Culling Voices" and "Chocolate Chip Trip"

Disc 5: "7empest" and "Mockingbeat"

TOOL Details 'Fear Inoculum' Ultra Deluxe Vinyl









Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать


Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 157

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом