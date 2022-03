сегодня



Винил TOOL выйдет весной



TOOL восьмого апреля на RCA Records выпустят виниловую версию "Fear Inoculum", которая будет доступна на пяти дисках:



Disc 1: "Fear Inoculum" and "Pneuma"



Disc 2: "Invincible"



Disc 3: "Legion Inoculant" and "Descending"



Disc 4: "Culling Voices" and "Chocolate Chip Trip"



Disc 5: "7empest" and "Mockingbeat"





















+1 -0



просмотров: 157